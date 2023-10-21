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Kerem Bürsin'den Hafsanur Sancaktutan açıklaması!

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan, Kanal D dizisi "Ya Çok Seversen"de başrolleri paylaşmıştı. Özel hayatı hakkında sık sık magazin haberlerine konu olan Kerem Bürsin, özellikle yeni projelerine başladığında bu tür dedikoduların arttığını ifade etti. Eski rol arkadaşı Hande Erçel ile ilişkisinin sessiz sedasız sona erdiren oyuncunun adı yeni rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk dedikodularına karışmıştı. Bürsin iddialara yanıt verdi.

Kerem Bürsin'den Hafsanur Sancaktutan açıklaması!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 21-10-2023 14:32

Kerem Bürsin, Kanal D dizisi "Ya Çok Seversen"deki oyuncu arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı yönündeki sosyal medya iddialarına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, böyle bir ilişkinin olmadığını vurgulayarak, Hafsanur'un yakın bir arkadaşı olduğunu ve onu sevdiğini belirtti.

Ayrıca, bir reklam filmi çekimi için Türkiye'nin 22 farklı şehrini gezdiğini ve ülkesinin güzelliklerine hayran kaldığını ifade etti. Sosyal medyanın insan psikolojisini olumsuz etkileyebileceğini düşündüğünü ve özellikle gençlere çok fazla fayda sağlamadığını da ekledi.

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