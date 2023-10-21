Kerem Bürsin'den Hafsanur Sancaktutan açıklaması!

Kerem Bürsin, Kanal D dizisi "Ya Çok Seversen"deki oyuncu arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı yönündeki sosyal medya iddialarına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, böyle bir ilişkinin olmadığını vurgulayarak, Hafsanur'un yakın bir arkadaşı olduğunu ve onu sevdiğini belirtti.

Ayrıca, bir reklam filmi çekimi için Türkiye'nin 22 farklı şehrini gezdiğini ve ülkesinin güzelliklerine hayran kaldığını ifade etti. Sosyal medyanın insan psikolojisini olumsuz etkileyebileceğini düşündüğünü ve özellikle gençlere çok fazla fayda sağlamadığını da ekledi.