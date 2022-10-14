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Gecce Magazin Haberleri

Kerem Bürsin'den Farah Zeynep Abdullah'a destek!

Farah Zeynep Abdullah’ın “Erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncu seçiyorlar” açıklamasına Kerem Bürsin’den destek geldi: “Farah bence çok doğru söylemiş. Toksik erkekler var. Erkek oyuncuların partnerlerini seçmesini doğru bulmuyorum.”

Kerem Bürsin'den Farah Zeynep Abdullah'a destek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-10-2022 10:22

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandı. Bürsin'e, Farah Zeynep Abdullah'ın, "Erkek oyuncuların yanına domates seçermiş gibi partner seçiyorlar" sözleri hakkındaki düşünceleri soruldu.

Konuyla alakalı konuşan yakışıklı oyuncu, "Farah, bence çok doğru söylemiş ama bu durum sadece bizim sektörümüzde ve ülkemizde yaşadığımız bir sorun değil. Diğer sektörlerde de, diğer ülkelerde de aynı problemler ile karşılaşılıyor. Bence hoş değil bu durum. Kimseyi de eleştirmek istemem ama piyasımızda toksik erkekler var, hala çalışıyorlar. Böyle şeylere önem vermemiz lazım. Yurt dışından ülkemize yatırım yapan platformlar var. Irkçılık vs. gibi durumlara çok dikkat ediyorlar. Erkek oyuncuların partnerlerini seçmesini ve yapımcı firmanın işine karışmasını doğru bulmuyorum" dedi.

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