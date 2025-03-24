Kerem Bürsin, Yeni İmajıyla Dubai'de Dergi Çekimi Yaptı!

Kerem Bürsin, Amerika’dan döner dönmez Dubai’de dergi çekimine katıldı. Yeni imajı ve projeleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu, Melisa Tapan Sabancı’yla ayrıldığı iddialarıyla gündemde.

Kerem Bürsin, Yeni İmajıyla Dubai'de Dergi Çekimi Yaptı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-03-2025 11:17

Kerem Bürsin, Amerika’dan döndükten sonra, Dubai’de Elle Arabia dergisi için gerçekleştirdiği özel çekimle yeni imajını sergiledi. Yüzü olduğu reklam filmi çekimlerinin ardından, Amerika’ya ailesinin yanına giden ünlü oyuncu, Los Angeles’ta geçirdiği bir aylık süreyi tamamladıktan sonra, Dubai’ye geçerek dergi çekimine katıldı.

Yeni Saç Stiliyle Göz Doldurdu

Kerem Bürsin, Los Angeles'taki tatilinin ardından Dubai'deki çekim için bambaşka bir imajla karşımıza çıktı. Kısa kestirdiği saçlarıyla ilk kez objektif karşısına geçen oyuncu, Elle Arabia dergisi için şık ve zarif pozlar verdi. Çekimlerdeki göz alıcı duruşu ve yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Melisa Tapan Sabancı'yla Ayrılık İddiaları Gündemde

Geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin ile sevgilisi Melisa Tapan Sabancı arasında ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Ancak, çiftin görüşmeye devam ettikleri öğrenildi. Bürsin'in Dubai'ye yaptığı bu seyahat ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar, aşklarını sürdüren çiftin her şeyin yolunda olduğunu gösterdi.

Yeni Proje Teklifleriyle Meşgul

Bürsin, Ay Yapım başta olmak üzere birçok yapım şirketinden gelen yeni dizi ve film tekliflerini değerlendiriyor. Başarılı oyuncunun yeni projelerde yer alacağı ve hayranlarını heyecanlandıracak bir projeye imza atacağı konuşuluyor.

Benzer Haberler
Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısından Evrim Alasya açıklaması: Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısından Evrim Alasya açıklaması: "Üzülerek Öğrenmiş Bulunmaktayız"
Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısından Evrim Alasya açıklaması: Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısından Evrim Alasya açıklaması: "Üzülerek Öğrenmiş Bulunmaktayız"
Naşit Özcan’dan Üzen Haber: Beyin Kanaması Nedeniyle Solunum Cihazına Bağlı Naşit Özcan’dan Üzen Haber: Beyin Kanaması Nedeniyle Solunum Cihazına Bağlı
Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Minik Kızına Atatürk Sevgisi Dersi Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Minik Kızına Atatürk Sevgisi Dersi
Tarık Akan’ın 30 Yıllık Eşi Acun Günay Hayatını Kaybetti Tarık Akan’ın 30 Yıllık Eşi Acun Günay Hayatını Kaybetti
Nesrin Cavadzade, Yürüyüş Yaparken Telefonunu Bırakmadı Nesrin Cavadzade, Yürüyüş Yaparken Telefonunu Bırakmadı
ÇOK OKUNANLAR
Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım
  • 19-03-2025 10:30

Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!
  • 19-03-2025 11:03

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!
  • 19-03-2025 13:40

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler
  • 18-03-2025 17:02

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler

  • 20-03-2025 10:03

"Eşref Rüya" İlk Bölümüyle Olay Yarattı! Nisan, İhaneti Kabul Etti mi?