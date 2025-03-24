Kerem Bürsin, Yeni İmajıyla Dubai'de Dergi Çekimi Yaptı!

Kerem Bürsin, Amerika’dan döndükten sonra, Dubai’de Elle Arabia dergisi için gerçekleştirdiği özel çekimle yeni imajını sergiledi. Yüzü olduğu reklam filmi çekimlerinin ardından, Amerika’ya ailesinin yanına giden ünlü oyuncu, Los Angeles’ta geçirdiği bir aylık süreyi tamamladıktan sonra, Dubai’ye geçerek dergi çekimine katıldı.

Yeni Saç Stiliyle Göz Doldurdu

Kerem Bürsin, Los Angeles'taki tatilinin ardından Dubai'deki çekim için bambaşka bir imajla karşımıza çıktı. Kısa kestirdiği saçlarıyla ilk kez objektif karşısına geçen oyuncu, Elle Arabia dergisi için şık ve zarif pozlar verdi. Çekimlerdeki göz alıcı duruşu ve yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Melisa Tapan Sabancı'yla Ayrılık İddiaları Gündemde

Geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin ile sevgilisi Melisa Tapan Sabancı arasında ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Ancak, çiftin görüşmeye devam ettikleri öğrenildi. Bürsin'in Dubai'ye yaptığı bu seyahat ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar, aşklarını sürdüren çiftin her şeyin yolunda olduğunu gösterdi.

Yeni Proje Teklifleriyle Meşgul

Bürsin, Ay Yapım başta olmak üzere birçok yapım şirketinden gelen yeni dizi ve film tekliflerini değerlendiriyor. Başarılı oyuncunun yeni projelerde yer alacağı ve hayranlarını heyecanlandıracak bir projeye imza atacağı konuşuluyor.