Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan Barıştı: “İlişkimiz Devam Ediyor”

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, bir süredir merak edilen özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu. Geçtiğimiz haftalarda kısa bir ayrılık yaşadığı sevgilisi Melisa Sabancı Tapan ile yeniden bir araya geldiklerini açıkladı. Bürsin’in, katıldığı bir davette yaptığı kısa ve net açıklama, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Aşklarına Kaldıkları Yerden Devam

Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan çifti, kamuoyuna yansıyan haberlerin aksine ilişkilerine kaldıkları yerden devam ediyor. Ünlü oyuncu, “İlişkimiz devam ediyor” diyerek tüm söylentilere son noktayı koydu. Kısa bir ayrılığın ardından tekrar bir araya gelen çiftin, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalıştıkları dikkat çekiyor.

Melisa Sabancı Tapan Kimdir?

İş ve cemiyet dünyasının tanınan isimlerinden Melisa Sabancı Tapan, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Türkan Sabancı ile merhum iş insanı Sakıp Sabancı'nın kızı Sevil Sabancı ve iş insanı Bedri Eran Tapan’ın da kızı. Melisa Sabancı Tapan’ın, iş hayatındaki başarısı kadar sade yaşam tarzı ve medyadan uzak duruşu da dikkat çekiyor.