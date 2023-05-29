Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'lı "Gün Işığım" dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Ünlü oyuncular Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan, Ay Yapım'ın yeni projesi olan "Gün Işığım" dizisinin çekimlerine hazırlanıyor. Dizi, senarist Kübra Sülün tarafından kaleme alınan sürükleyici hikayesiyle izleyicilere farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yönetmen koltuğunda ise ülkemizin önde gelen isimlerinden Ali Bilgin yer alacak.

Dizinin konusu, babasından kalan miras nedeniyle yıllar sonra ailesiyle görüşmek zorunda kalan Oğuz Alaca ile bir ailesiyle dolandırıcılık yapan Leyla'nın tesadüf eseri tanışmasıyla başlıyor. Bu ilginç karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar, izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Dizinin kadrosuna daha önce duyurulan Şerif Erol'un katılmasıyla birlikte, cast çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İzleyiciler tarafından merakla beklenen "Gün Işığım" dizisinin yayınlanacağı kanal da belli oldu. Dizi, Kanal D tarafından satın alındı.

"Gün Işığım" dizisi, Ay Yapım'ın kalitesiyle ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekeceği ön görülüyor. İzleyiciler, bu yeni yapımın heyecanla beklenen bölümlerini Kanal D ekranlarında izleyebilecekler. Dizi, izleyicilere duygusal ve heyecan dolu anlar yaşatmayı amaçlayarak, Türk televizyon dünyasında iz bırakmaya hazırlanıyor.