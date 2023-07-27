Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’dan eğlenceli bir video daha…

Başrol oyuncularının uyumunun ilk bölümden çok beğenildiği dizinin seti de eğlenceli anlara sahne oluyor. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın set aralarında çektikleri komik videoları oldukça ilgi görüyor.

Sette keyifli anlar geçiren ikiliden, geçtiğimiz günlerde bir video daha geldi. Çok sevdikleri ve sevmedikleri şeyleri paylaşan ikilinin bu eğlenceli anları set ekibi tarafından kayda alınıp paylaşıldı.

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