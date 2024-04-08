Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'lı 'Mavi Mağara'dan ilk kareler ortaya çıktı!

Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ı bir araya getiren Mavi Mağara'dan ilk kareler yayınlandı. İşte ayrıntılar...

Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'lı 'Mavi Mağara'dan ilk kareler ortaya çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-04-2024 16:42

Prime Video platformunda yayınlanacak olan "Mavi Mağara" (The Blue Cave) filmi, Ay Yapım ve Braveborn Film işbirliğiyle gerçekleştirilen bir proje. Çekimleri geçen cuma Kaş'ta başlayan filmde, Kerem Bürsin ve Devrim Özkan başrolleri paylaşıyor.

Altan Dönmez'in yönetmenliğini üstlendiği film, Kaş'ta çekilmeye devam ediyor. Senaryosunu Osman Kaya'nın yazdığı yapım, Kerem Bürsin'in bir asker olan "Cem" karakterini ve Devrim Özkan'ın arkeolog "Alara" karakterini canlandıracağı bir hikayeyi anlatıyor. Filmin sloganı ise "Hayat gözlerinin önünden geçer ama aşk sonsuzdur" olarak belirlendi.

İlk kareleri paylaşılan "Mavi Mağara" filminde, aşk ve dram temaları ön planda tutuluyor. Ayrıca Okan Yalabık, Deniz Cengiz, Ece Dizdar, Yüsra Geyik, İdil Sivritepe, Sabahattin Yakut, Alper Baytekin, Temmuz Gürkan Karaca ve Taner Birsel gibi birçok ünlü isim de rol alacak.

Hikayesi, deniz kuvvetlerinde görev yapan Cem'in eşini kanserden kaybetmesi sonrası verdiği sözü yerine getirmek için "Mavi Mağara"ya yaptığı yolculuğu konu alan film, gerçek aşkın sonsuzluğunu ve ilişkilerin derinliklerini keşfetmeyi amaçlıyor.

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