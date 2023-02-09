Kerem Bürsin Türkiye için dünyaya seslendi!

Birçok ünlü isim deprem bölgesine yardım için kolları sıvarken, tüm Türkiye'yi yasa boğan felaket gerçekleştiğinden beri sosyal medya hesabından depremzedelere yardım için paylaşım yapan oyuncu Kerem Bürsin'den bir çağrı geldi.





"14 MİLYON KİŞİ DOĞRUDAN ETKİLENDİ"

İngilizce olarak Instagram sayfasından yayınladığı bir videoda Türkiye için dünyaya seslenen ünlü isim, AHBAP Derğenği için yurtdışı bağış bilgilerini paylaşarak; şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba. Hepinizin zaten bildiğiz gibi, 6 Şubat’ta yaşanan 7.7 ve 7.5 şiddetindeki iki deprem Türkiye’nin 10 şehrini etkiledi. Neredeyse 14 milyon kişi doğrudan etkilendi, yaklaşık 10 bin yapı da yıkıldı.

"GEREKLİ TÜM İHTİYAÇLARI TEMİN EDEBİLİRİZ"

"Yapılacak tüm yardımları kullanabiliriz" diyen ünlü isim, sözlerine; "Bu videonun altında, yardım yapabileceğiniz yerlere ait linkleri göreceksiniz. Böylece gerekli tüm ihtiyaçları temin edebiliriz. Yardım etmek isteyen ve yardım etmiş olan tüm uluslara teşekkürler" şeklinde devam etti.