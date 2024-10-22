Kerem Bürsin: "Sosyal medya narsistik ve saçma bir şey"

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk oldu. Programda Aslı Şafak’ın, "Kendinizi sosyal medyada çok sergilemiyorsunuz" yorumu üzerine Kerem Bürsin, sosyal medya hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Sosyal medyada kendimizi sergilemek, narsistik ve çok saçma bir şey" diyen Bürsin, sosyal medyanın anormal şeyleri normalleştirdiğini belirterek, insanların burada çok fazla zaman geçirmesini istemediğini vurguladı.

Oyuncu, romantik olup olmadığı sorusuna ise "Mektup yazmayı seviyorum. İlişkilerimde en büyük sıkıntım tatil yapmayı sevmemem. Çalışmayı seviyorum. Evde oturup yazmak benim için tatil gibi" şeklinde yanıt verdi. Ayrıca ilişkilerde spontane davranışların önemini vurgulayarak, "Evin salonunda piknik yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Programda marka takıntısı olup olmadığı sorulan Bürsin, "Marka sevmem, çok giymem. Özellikle logolu şeyleri tercih etmiyorum. İnsanların beni ne giydiğimle değil, söylediklerimle algılamasını isterim. Markayla işbirliği yapacaksam ne kadar sürdürülebilir olduğuna bakarım" diyerek uzun zamandır giyim markalarıyla bu yüzden çalışmadığını açıkladı.

Kerem Bürsin’in samimi açıklamaları, sosyal medyaya ve ilişkilere dair farklı bakış açısı ile dikkat çekti.