Kerem Bürsin Saç Ektirdi! Yeni Hali Görenleri Şaşırttı

Kerem Bürsin saç ektirdi! Elle Arabia çekimiyle ortaya çıkan yeni imajı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kerem Bürsin Saç Ektirdi! Yeni Hali Görenleri Şaşırttı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-04-2025 16:19

Ünlü Oyuncu Saç Ektirdi! Kerem Bürsin’in Yeni Hali Olay Oldu

Kerem Bürsin, hem oyunculuğu hem de karizmasıyla Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. 37 yaşındaki yakışıklı oyuncunun son hali, sosyal medyada gündem yarattı. Saç ektirdiği ortaya çıkan Bürsin'in, yeni imajı hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Saçlarını Kazıttı, Dergi İçin Poz Verdi

Son günlerde bir hayranının kamerasına yakalanan Kerem Bürsin, saçlarını kazıtmış şekilde görüntülenmişti. Bu ani imaj değişikliği merak konusu olmuştu. Sessizliğini koruyan ünlü oyuncunun yeni görüntüsünün nedeni, kısa süre sonra ortaya çıktı.

Elle Arabia dergisine röportaj veren ve kapağında yer alan Kerem Bürsin'in, bu çekimler öncesinde saç ektirdiği öğrenildi. Estetik operasyon sonrası saçlarını kazıttığı ve yeni imajıyla objektif karşısına geçtiği ortaya çıktı.

Yeni Hali Sosyal Medyada Olay Oldu

Instagram'da @thebursin kullanıcı adıyla milyonlarca takipçisine ulaşan Kerem Bürsin, sık sık paylaşımlar yaparak hayranlarıyla etkileşimde bulunuyor. Ancak yeni imajıyla ilk kez dergi çekimlerinde görülen ünlü oyuncu, saç ekimi sonrası ilk haliyle gündeme oturdu.

 

Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun cesur kararı ve imaj değişikliğini olumlu yorumlarla karşıladı. “Yeni hali harika”, “Doğal ve yakışıklı”, “Saç ektirmek herkese bu kadar yakışmaz” gibi yorumlar dikkat çekti.

Bürsin’in yeni tarzının, ilerleyen projelerinde nasıl bir yansıma bulacağı ise merakla bekleniyor.

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