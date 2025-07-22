Kerem Bürsin Maldivler Tatilinden Döndü, “Çarpıntı”nın Çekimlerine Başlıyor

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, yeni projesi “Çarpıntı” dizisi için hazırlıklara başladı. Uzun süredir adının geçtiği “Aşk” dizisi yerine son anda “Çarpıntı” projesini kabul eden Bürsin, çekimler öncesinde sevgilisi Melisa Tapan ile Maldivler tatiline çıkarak enerji depoladı. Hafta sonu İstanbul’a dönen yakışıklı oyuncu, cuma günü sete çıkmaya hazırlanıyor.

Maldivler Tatiliyle Enerji Depoladı

Bürsin, çekimlerin başlayacak olması nedeniyle toplu okuma provasına katılamadı. Ancak Maldivler tatilinde moral toplayan ünlü oyuncu, yoğun set temposu öncesinde dinlenme fırsatı buldu. Tatil dönüşünde enerjisi yüksek olan Bürsin, sosyal medyada paylaştığı karelerle de dikkat çekti.

“Çarpıntı” Dizisinin İlk Çekimleri Başladı

Yeni sezonda Star TV ekranında izleyiciyle buluşacak olan dizinin çekimleri, bugün Reşadiye’de Alkan Ailesi’nin köşkünde başladı. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu dizide; Sibel Taşçıoğlu (Tülin Alkan), Deniz Çakır (Hülya Güneş), Lizge Cömert (Aslı) ve Şerif Sezer (Figen Alkan) ilk sahnelerini çekti.

Kerem Bürsin’in Yeni Projesi Merakla Bekleniyor

Başarılı oyuncunun bu dizide nasıl bir karaktere hayat vereceği ise şimdiden merak konusu oldu. Kerem Bürsin’in sete katılmasıyla birlikte dizinin tempo kazanması ve tanıtımlarının yakın zamanda yayınlanması bekleniyor.