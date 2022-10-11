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Kerem Bürsin: Hande'yi aradım!

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere takıldı. Bürsin, eski sevgilisi Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili konuştu.

Kerem Bürsin: Hande'yi aradım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-10-2022 12:08

Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere takıldı. İlişkileri sessiz sedasız sona eren eski sevgilisi Hande Erçel’in yeğeni Mavi’nin yaşadığı sağlık sorunu hakkında konuşan oyuncu, "Tabii ki arayıp, Hande ile konuştum. Bu konuyla alakalı çok bir şey demek istemiyorum. Çok hassas bir konu ve bu hassasiyeti korumak adına magazinsel bir şey çıksın istemiyorum. Tek diyeceğim bu" dedi.

Öte yandan ayrılık sonrası Hande Erçel'le küs olduğu iddiları hatırlatılan Bürsin, "Gayet iyiyiz” demekle yetindi.

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