Kerem Bürsin: Hande'yi aradım!

Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere takıldı. İlişkileri sessiz sedasız sona eren eski sevgilisi Hande Erçel’in yeğeni Mavi’nin yaşadığı sağlık sorunu hakkında konuşan oyuncu, "Tabii ki arayıp, Hande ile konuştum. Bu konuyla alakalı çok bir şey demek istemiyorum. Çok hassas bir konu ve bu hassasiyeti korumak adına magazinsel bir şey çıksın istemiyorum. Tek diyeceğim bu" dedi.





Öte yandan ayrılık sonrası Hande Erçel'le küs olduğu iddiları hatırlatılan Bürsin, "Gayet iyiyiz” demekle yetindi.