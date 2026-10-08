Kerem Alışık'tan Haysiyet'te Yürek Yakan Performans: "Oynamamış, Yaşamış!"

Kanal D ekranlarında Yeşilçam ruhunu ve nostaljik atmosferini evlerimize taşıyan Süç Film imzalı iddialı dizi Haysiyet yayınlanan son bölümüyle izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Dizide Aziz karakterinin trajik vedası ve usta oyuncu Kerem Alışık'ın sergilediği yürek yakan performans sadece Karlıova Ailesi'ni değil ekran başındaki milyonları da derinden etkiledi.

Bedduanın Bedeli ve Vicdan Azabı

Kanal D’nin Yeşilçam ruhunu ekranlara taşıyan dizisi Haysiyet’te gözyaşları sel olup ekranlardan taştı. Aziz’in vedası, Kerem Alışık’ın yürek yakan performansıyla sadece Karlıova Ailesi’ni değil, izleyicileri de derinden etkiledi. https://t.co/jvSKWMnUE0 — Gecce.com (@geccecom) October 8, 2026

Hikayesi ve güçlü oyunculuklarıyla salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizide beddua ettiği oğlu Aziz'in talihsiz bir şekilde kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmesi Sadık'ı tarifsiz bir vicdan azabına sürükledi.

Oğlunun kaybıyla birlikte içten içe çöken pişmanlığın, acının ve çaresizliğin en saf halini izleyiciye aktaran Kerem Alışık sahnelerdeki ustalığıyla adeta ders verdi. Sadık'ın evladının ardından yaşadığı büyük yıkım ve vicdan hesaplaşması sosyal medyanın ve magazin kulislerinin en çok konuşulan başlığı oldu.

Sosyal Medyada Etkileşim Rekoru Kırdı

Bölüm boyunca sergilediği performansla izleyicilerden tam not alan başarılı oyuncuya övgü yağmuru tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları ve eleştirmenler "Kerem Alışık bu sahneyi oynamamış, adeta yaşamış" yorumlarıyla binlerce paylaşım yaparak etkileşim rekoru kırdı. Alışık'ın bu sarsıcı performansı dizinin unutulmaz sahneleri arasına adını yazdırdı.

Süreç Film imzalı güçlü senaryosu ve vurucu dramasıyla her hafta salı akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Haysiyet yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor.