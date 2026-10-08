Ömür Usta'da Nefes Kesen Anlar: Mete ve İpek'in Aracı Denize Uçtu!

Ay Yapım imzalı Ömür Usta dizisinin yeni bölüm tanıtımında Mete'nin yalanı ortaya çıkarken, Mete ve İpek'in aracının denize uçtuğu anlar nefes kesti.

Ömür Usta'da Nefes Kesen Anlar: Mete ve İpek'in Aracı Denize Uçtu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-10-2026 10:47

Ay Yapım imzalı, senaryosunu Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu NOW ekranlarının fenomen dizisi Ömür Usta heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Aile bağları, ihanet, sınıf çatışmaları ve ikinci şanslar ekseninde şekillenen dizide bu hafta tansiyon zirve yaparken yayınlanan çarpıcı tanıtım nefesleri kesti.

Büyük Yalanlar Ortaya Çıkıyor Yüzleşmeler Başlıyor

Dizinin yeni haftasında Mete'nin söylediği büyük yalanın ifşa olmasıyla birlikte genç adam için adeta taş üstünde taş kalmıyor. Hayatı altüst olan Mete köşeye sıkışırken başrol karakteri Ömür ise oğluyla ilgili yüzleşmek zorunda kaldığı acı gerçeğin altında eziliyor. Bu kaotik durumu kendi lehine çeviren tek isim olan Nevra ise yaşananları Ömür'e karşı bir silah gibi sonuna kadar kullanmaktan çekinmiyor.

Öte yandan Tunç'un güvenlik kamerasından olayın yaşandığı akşam Nevra'nın kabloları kestiğini ve Ömür'ü oraya bilerek çağırdığını fark etmesi tüm dengeleri değiştiriyor. Nevra'nın Tunç'a sarf ettiği "Biz evlendiğimizde senin paran yoktu ki..." sözleri ile Yıldız'ın ablasına gözyaşları içinde söylediği "Senin ne hissettiğini tahmin bile edemem" cümlesi yeni bölümde yer yerinden oynayacağının sinyallerini veriyor.

Nefes Kesen Final: Mete ve İpek'in Aracı Denize Uçuyor!

Yayınlanan tanıtıma damga vuran anlardan biri de Tunç'un Mete'ye karşı kurduğu sert cümleler oluyor. Tunç'un "Kendi annesine acımayan bir adamın benim kızımı sevdiğine inanır mıyım?" çıkışı adeta geceye damgasını vururken tanıtımın en sonunda Mete ve İpek'in içinde bulunduğu aracın denize uçtuğu anlar izleyicilerde şok etkisi yarattı.

Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin yanı sıra Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültür Şahin, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler ve Zerrin Sümer gibi usta ve güçlü isimleri bir araya getiren Ömür Usta tüm yaralarına rağmen hayata tutunmayı başaran bir kadının kendi ışığını yeniden keşfetme hikayesiyle her Pazar saat 20.00'de NOW'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

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