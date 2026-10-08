Müzikseverlerin Akın Ettiği GastroAntep Festivali'nde Simge Rüzgarı Esti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin en hareketli duraklarından biri olan GastroAntep Kültür Yolu Festivali müzik dolu anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Festivalin beşinci gününde sahne alan Türk pop müziğinin sevilen güçlü ismi Simge Gaziantepli müzikseverlere unutulmaz ve enerjik bir konser akşamı yaşattı.

Gaziantep Konser Alanını Tıklım Tıklım Doldurdular

Festivalin beşinci gününde sahneye çıkan Simge binlerce hayranının coşkulu alkışları ve tezahüratları eşliğinde karşılandı. Pop müziğin en sevilen hareketli parçalarının yanı sıra hit olmuş duygusal eserlerinden oluşan geniş bir repertuvarla sahne alan ünlü şarkıcı performansıyla göz doldurdu.

Konser boyunca sahne enerjisini bir an olsun düşürmeyen Simge şarkılarına coşkuyla eşlik eden Gaziantepli müzikseverlerle sık sık iletişim kurarak salonu veya alanı dolduran kalabalıkla harika bir bağ kurdu.

Festivalin Beşinci Gününe Damga Vurdu

Yoğun bir katılımla gerçekleşen ve binlerce kişinin unutulmaz anlar yaşadığı bu özel etkinlik GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin en çok konuşulan ve öne çıkan performanslarından biri oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde şehirde kültür ve sanatı buluşturan festival sevilen sanatçıların konserleriyle tüm hızıyla devam ediyor.