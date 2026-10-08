Dondurmam Gaymak: Gapital Filminin Görkemli Galası Gerçekleşti!

20 yıl sonra geri dönen Dondurmam Gaymak: Gapital filmimin galası Kanyon'da gerçekleşti. Cengiz Bozkurt ve dev kadro basının karşısına çıktı

Dondurmam Gaymak: Gapital Filminin Görkemli Galası Gerçekleşti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-10-2026 11:24

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan, Muğla'nın sıcak atmosferini ve Ege insanının samimiyetini beyaz perdeye taşıyan Dondurmam Gaymak filminin merakla beklenen devam halkası Dondurmam Gaymak: Gapital görkemli bir galayla sinemaseverlerle buluştu. Unik Film Yapım imzalı, yönetmenliğini Eyüp Boz'un üstlendiği ve senaryosunu Eyüp Boz ile Melik Saraçoğlu'nun kaleme aldığı film 6 Ekim Salı günü Kanyon Sinemaları'nda düzenlenen özel gösterimle görücüye çıktı.

Yıldız İsimler ve Ekip Galada Bir Araya Geldi

20 yıl aradan sonra yepyeni ve eğlenceli bir hikayeyle sinemaya dönen filmin galası gösterim öncesi basın mensuplarının katıldığı keyifli bir söyleşiyle başladı. Film ekibi ve oyuncular heyecanlarını ve çekim sürecinde yaşadıkları eğlenceli anları basınla paylaştı.

Yönetmen ve senarist Eyüp Boz birinci filmin ruhunu koruyarak günümüzün dijital ve sosyal medya dünyasını Ege kültürüyle harmanladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"20 yıl sonra orada zamanın adeta donduğunu hissedeceksiniz. Esnaf eski usul çalışmaya devam ediyor ama dijital ve sosyal medya işin içine girmiş. Ailecek izlenebilecek, çok eğlenceli bir film yaptık."

Yapımcılar Talip Yıldırım ve Mustafa Yıldırım ise projenin Ege kültüründen izler taşımasından dolayı çok heyecanlandıklarını vurgularken filmin başrol oyuncularından Cengiz Bozkurt ise yapımın politik bir mizah barındırdığına dikkat çekti:

"20 yılda o bölgede yaşanan değişimi ve dönüşümü küçük bir esnafın bir dondurmacının gözünden izleyeceğiniz politik hiciv bir film yaptık. Muğlalılar da bizi bağırlarına bastı."

Galaya katılan diğer başrol oyuncuları Atakan Çelik, Okan Çabalar, Zehra Yılmaz ve Mehtap Bayri de filmde yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirerek izleyicileri sıcak bir aile komedisinin beklediğini ifade ettiler.

Ege'nin Sıcak Hikayesi Beyaz Perdede

Amerika'daki finans kariyerini bırakarak Ali Usta'nın vefat haberiyle çocukluğunun geçtiği Muğla'nın Ula ilçesine dönen Kamil'in hikayesini anlatan Dondurmam Gaymak: Gapital borç batağına saplanan Nasip Dondurmaları'nı ayağa kaldırma mücadelesini konu alıyor. Kamil'in kasabanın ruhunu dev markalara karşı koruma çabasını Ege'nin kendine has mizahıyla işleyen yapım sinemaseverlere kahkaha dolu anlar vadediyor.

Cengiz Bozkurt, Atakan Çelik, Okan Çabalar, Zehra Yılmaz ve Mehtap Bayri'nin yanı sıra kadroda Abdullah Burak Kaya, Gülnihal Demir ve Yasin Çam gibi başarılı isimlerin yer aldığı Dondurmam Gaymak: Gapital 16 Ekim Cuma günü CJ ENM dağıtımıyla sinemalarda vizyona girecek.

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