Derin Mermerci'nin Vapur Çarpan Tarihi Yalısı: Kazasker Necmettin Efendi Yalısı

İstanbul Boğazı'nda yaşanan vapur kazası, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci'nin yaşadığı tarihî yalıyı gündeme taşıdı. Vaniköy sahilindeki Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na doğru ilerleyen yolcu vapurunun önce kıyıdaki yata çarptığı, ardından yalıya kadar ulaştığı görüldü. Mermerci'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler kısa sürede dikkat çekti. Kazanın ardından gözler, Boğaz'ın köklü geçmişini taşıyan bu özel yapıya çevrildi.

Derin Mermerci'nin Yalısında Korkutan Kaza

Boğaz'da tur yaptığı belirtilen bir yolcu vapuru, Vaniköy kıyısındaki yalıya çarptı. Paylaşılan görüntülerde vapurun önce yalı önündeki yata çarptığı, ardından kıyıya ve bahçe bölümüne kadar ilerlediği görüldü. Mermerci, yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak "Çok şükür bin şükür. Mala gelsin dedikleri bu olsa gerek!" ifadelerini kullandı.

Kaza hem yalıda yaşayanları hem tarihî yapının akıbetini merak edenleri harekete geçirdi. Hasarın boyutuna ilişkin ayrıntılar gündeme gelirken olay, Boğaz kıyısındaki tarihî yapıların ne kadar hassas bir konumda bulunduğunu da hatırlattı.

Yaklaşık 200 Yıllık Bir Boğaz Yalısı

Kazasker Necmettin Efendi Yalısı, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Vaniköy sahilinde, Çengelköy ile Kandilli arasında yer alıyor. Yapının kesin inşa tarihi bilinmese de 19. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Mimarı ve yalının adını aldığı Necmettin Efendi'nin yaşamına ilişkin ayrıntılı bilgiler de sınırlı.

Yalıya adını veren "kazasker" ünvanı, Osmanlı Devleti'nde şeyhülislamdan sonra gelen yüksek ilmiye makamlarından birini ifade ediyor. Bu ünvan, yapının geçmişte nasıl bir çevreye ait olduğunu anlamak açısından önemli bir ipucu sunuyor.

Bir Bütünken Üç Ayrı Yalıya Dönüştü

Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri, geçmişte tek bir yapıdan oluşmaması. Özgün hâlinde selamlık, harem ve hamlacılar dairesi olmak üzere üç bölümden meydana gelen büyük bir kıyı konağıydı. Zaman içinde yaşanan değişimler ve miras bölünmeleri sonucunda bu bütünlük ortadan kalktı. Bugün yalının adıyla anılan ahşap bölüm, eski selamlık kısmı olarak ayakta duruyor.

Yapının denize bakan cephesinin altında bulunan üç kayıkhane de geçmişteki yaşam biçimine dair önemli bir ayrıntı. Kayıkların doğrudan yalı bünyesinde tutulabilmesi, Boğaz'da deniz ulaşımının gündelik hayatın merkezinde olduğu dönemi yansıtıyor.

Ajda Pekkan'ın Kısa Evliliğinin de İzleri Var

Yalının hikâyesi mimari geçmişiyle sınırlı değil. Yapı, bir dönem Coşkun Sapmaz ve ailesiyle anıldı. Coşkun Sapmaz'ın 1973 yılında Ajda Pekkan ile yaptığı kısa süreli evlilik de yalının geçmişine uzanan magazin bağlantılarından biri olarak öne çıkıyor. Daha sonraki yıllarda Mermerci ailesiyle anılan tarihî yapı, böylece Boğaz'ın seçkin yaşam kültürünün yanı sıra Türkiye'nin magazin hafızasında da kendine yer edindi.

Bugün yaşanan vapur kazası, Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nı yeniden gündeme getirirken yapının ardında yatan uzun tarih de merak uyandırdı. Ahşap cephesi, kayıkhaneleri ve değişen sahipleriyle yalı, İstanbul Boğazı'nın geçmişten bugüne ulaşan dikkat çekici tanıklarından biri olmayı sürdürüyor.