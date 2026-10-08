Can Yaman'dan Radikal İmaj Değişikliği: Ünlü Oyuncuyu Görenler Tanıyamadı!

İtalya'da yaşayan Can Yaman saçını ve sakalını kestirerek yaptığı radikal imaj değişikliğiyle sosyal medyada gündem oldu. Son halini görenler tanıyamadı.

Can Yaman'dan Radikal İmaj Değişikliği: Ünlü Oyuncuyu Görenler Tanıyamadı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-10-2026 12:02

Türkiye'deki başarılı kariyerinin ardından rotasını İtalya'ya çeviren ve uzun süredir yurt dışında yaşayan ünlü oyuncu Can Yaman son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Erkenci Kuş, İnadına Aşk ve Bay Yanlış gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan yakışıklı oyuncu yıllardır vazgeçilmezi olan uzun saç ve sakal imajına tamamen veda etti.

Saçını ve Sakalını Kestiren Can Yaman Tanınmaz Halde

Uzun süredir ekranlarda fırtınalar estiren ve kaslı vücudunun yanı sıra gür saçları ve sakallarıyla hafızalara kazınan Can Yaman imajında yaptığı bu radikal değişiklikle hayranlarını adeta şoke etti. Hem saçlarını hem de sakallarını tamamen kestiren ünlü oyuncunun yepyeni halini görenler ilk bakışta onu tanımakta güçlük çekti. Değişimiyle magazin kulislerinde geniş yankı uyandıran Yaman yeni tarzını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Sosyal Medyada Yorum Yağmuru

Kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim alan paylaşım hayranları ikiye böldü. Ünlü oyuncunun son halini şaşkınlıkla karşılayan takipçileri gönderinin altına birbirinden ilginç yorumlar yaptı. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflara "Bambaşka biri olmuş", "Tanıyamadım", "Sana ne olmuş?", "Sanki bu başka biri" ve "Eski halinden eser kalmamış" şeklinde yüzlerce yorum yağdı. İtalya'daki projelerine tam gaz devam eden Can Yaman'ın bu imaj değişikliğini yeni bir proje için mi yoksa kişisel tercihi olarak mı yaptığı ise merak konusu oldu.

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