90'lı yıllara damga vuran şarkılarıyla Türk pop müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Pınar Aylin katıldığı bir film galasında kızı Maya ile birlikte görüntülendi. Uzun süredir gözlerden uzak büyüyen Maya'nın son hali zarafeti ve annesine olan çarpıcı benzerliği geceye damgasını vurdu. Anne-kızın objektiflere yansıyan samimi pozları kısa sürede magazin ve sosyal medya gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

Güzelliği ve Boyuyla Gecenin İlgi Odağı Oldu

Aşk Tesadüfleri Sever filminin galasına kızı Maya Tokatlıoğlu ile katılan Pınar Aylin basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Annesine eşlik eden genç kız sade ve zarif tarzının yanı sıra güzelliğiyle de tüm bakışları üzerine topladı. Maya'nın annesinin boyunu geçtiği görülürken ikilinin yan yana verdiği pozlar dijital mecralarda büyük beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları anne ile kızı arasındaki fiziksel benzerliğe dikkat çekerek "İkizini doğurmuş" şeklinde çok sayıda yorumda bulundu.

Eğitim Hayatına İstanbul'da Devam Ediyor

Kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Maya Tokatlıoğlu'nun eğitim hayatına dair detaylar da merak konusu oldu. Lise öğrenimini köklü kurumlardan biri olan Özel İzmir Amerikan Koleji'nde tamamlayan Maya'nın üniversite eğitimi için İstanbula geldiği ve Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü'nde öğrenim gördüğü biliniyor. Pınar Aylin ve kızı Maya'nın galadaki uyumlu halleri gecenin en çok konuşulan kareleri arasına girdi.