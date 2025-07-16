“Kendime Çocuk Bikinisi Almışım” Diyen Simge Sağın Gündem Oldu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, yaz tatiline başladı. Sezon boyunca yoğun konser temposuyla çalışan Sağın, denizin ve güneşin keyfini çıkarırken sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti. Mavi bikinisiyle verdiği pozları Instagram hesabında paylaşan başarılı şarkıcı, paylaşımına düştüğü esprili notla takipçilerini güldürdü: “Kendime çocuk bikinisi almışım.”

Mavi Bikinili Pozlarıyla Sosyal Medyada Gündem

Simge Sağın, mavi bikini takımıyla verdiği pozlarla sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Doğal güzelliği ve enerjik tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Takipçileri, hem fiziğine hem de samimi tavırlarına övgüler yağdırdı.

Esprili Notuyla Gülümsetti

Paylaşımında “Kendime çocuk bikinisi almışım” ifadelerine yer veren Simge Sağın, samimiyetiyle yine gönülleri fethetti. Şarkıcının bu esprili notu, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Yorumlarda “bikini değil sen minnosun”, “bu kadar tatlı olma” gibi eğlenceli tepkiler yer aldı.