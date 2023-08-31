“Kendi Düşen Ağlamaz”dan rekor

Yapımını NGM Medya yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, yönetmenliğini ise İnci Balabanoğlu Ahıska'nın yaptığı, başrollerini; Hakan Yılmaz, Eylül Tumbar, Selen Soyder ve Enes Koçak'ın paylaştığı TRT 1 ’in büyük beğeni ile izlenen “Kendi Düşen Ağlamaz” youtube'a ulaşılması zor bir başarıya imza attı.



Hikayesi ve başarılı oyuncularıyla zirveye yerleşen dizinin yayınlanan ilk bölümü youtube'da 10 milyon izlenmeye ulaştı. Ratiglerde rakiplerine fark atan dizinin hem bölümleri hem de tanıtımları sosyal medya da terndlerden inmiyor.

Heycan dolu gelişmeleriyle Kendi Düşen Ağlamaz bu akşamı TRT1'de.