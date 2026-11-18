Now TV ekranlarında yayınlanan NTC Medya'nın iddialı yapımı Anne Yarısı kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Sevilen diziye son olarak A.B.İ. projesinde Kenan İmirzalıoğlu'nun gençliğine hayat veren genç yetenek Sidar Tublek katıldı. İşte detaylar...

Ramazan Karakteri Konakta Gerginlik Yaratacak

Anne Yarısı'nda Ramazan karakterine hayat verecek olan Sidar Tublek hikayenin gidişatını değiştirecek bir rolle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şeker (Ürüncan Keskin) ve Bayram'ın (Abdurrahman Yunusoğlu) tek çocuğu olan Ramazan'ın konağa dönüşü aile içinde büyük bir hareketliliğe ve gerginliğe neden oluyor.

Meryem, Ramazan'dan Hoşlanmıyor!

Özellikle Meryem karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu'nun geçmişteki defterlerin açılmasından duyduğu rahatsızlık nedeniyle Ramazan'ın gelişiminden hiç hoşlanmadığı göze çarpıyor.