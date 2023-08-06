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Kenan İmirzalıoğlu’ndan dizi setlerine bomba dönüş

Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir merakla beklenen yeni dizi projesi için kararını sonunda verdi.

Kenan İmirzalıoğlu’ndan dizi setlerine bomba dönüş
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Ünlü aktör, Alef dizisinin ardından çekeceği yeni projesi için çok sayıda teklif almasına rağmen acele etmedi. Şimdi ise hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor ve dev bir ismin projesiyle setlere dönüyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrol oynayacağı bu büyük merak uyandıran dizi, Türk sinema tarihine damga vuran Yavuz Turgul'un işbirliğiyle hayata geçiyor. Yavuz Turgul, "Eşkıya", "Muhsin Bey", "Gönül Yarası", "Çiçek Abbas" ve "Fahriye Abla" gibi kült filmlerin usta yönetmeni olarak biliniyor.

Dizinin yapım şirketi ise Erol Avcı'nın patronu olduğu TMC Film olacak. Erol Avcı, daha önce birlikte çalıştığı Yavuz Turgul ile son olarak 2017 yılında "Yol Ayrımı" filminde buluşmuştu. Yeni dizi projesi, bu başarılı ekip tarafından izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

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