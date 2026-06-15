Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın Kızları Lalin'in Köy Hayatı

Türk televizyon ve sinemasının en sevilen örnek çiftleri arasında gösterilen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu yoğun geçen sezonun yorgunluğunu memleket havası alarak atıyor. Şatafatlı şehir hayatından ve kameralardan uzakta tamamen doğal bir yaşamı tercih eden ünlü çift bu kez rotayı Anadolu'ya çevirdi. Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu kızlarıyla birlikte Ankara'ya aile ziyaretine gitti.

Babaanne Evinde Doğal Yaşam

Kenan İmirzalıoğlu'nun Ankara'daki aile ocağına konuk olan ünlü çiftin çocukları doğayla ve geleneksel kültürle iç içe bir tatil geçirme fırsatı buldu. Özellikle çiftin gözlerden sakındığı büyük kızları Lalin köy yaşamına kısa sürede uyum sağladı. Babaannesiyle birlikte yufka açan minik Lalin'in o anları sosyal medyada büyük beğeni topladı. Elinde oklavasıyla un elenen sofranın başına geçen minik Lalin'in neşeli halleri görenlerin içini ısıttı.

Eski Gelenekler Yaşatılıyor

Sosyal medyada kısa sürede viral olan ve binlerce beğeni alan paylaşımlar hayranların usta oyuncu ve eşine olan takdirini bir kez daha artırdı. Çocuklarını popüler kültürün dijital dünyasından uzaklaştırıp toprakla ve aile bağlarıyla büyütmeyi tercih eden çift tam not aldı. Doğallığı ve samimiyetiyle dikkat çeken aile takipçilerinden de övgü dolu yorumlar aldı. Köy hayatının keyfini çıkaran Lalin'in görüntüleri "eski gelenekler yaşatılıyor" yorumlarını beraberinde getirdi.