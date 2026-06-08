Kenan İmirzalıoğlu Ve Sinem Kobal'dan Bodrum'da Midye Şov!

Türk televizyon dünyasının en örnek ve sevilen çiftlerinden Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz sezonunu Ege'nin incisi Bodrum'da açtı. Magazin dünyasının gözbebeği olan ünlü çift hem baş başa romantik anlar yaşarken hem de yakın dostlarıyla bir araya gelerek tatilin tadını doyasıya çıkarıyor. Bodrum'da tatil yapan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal bir plajda arkadaş grubuna 300 midye ısmarladı.

Gölköy Sahilinde Yıldızlar Geçidi

Yoğun geçen bir sezonun yorgunluğunu Bodrum'un sakin koylarında atan ikili önceki gün ünlü isimlerin de yer aldığı kalabalık dost grubuyla deniz kenarında keyifli bir gün geçirdi. Tatil sezonunu Bodrum'da açan ünlü çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal denizin ve güneşin keyfini çıkarmaya devam ediyor. İmirzalıoğlu ve Kobal, aralarında Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal ve sevgilisi Eren Kesimer'in de yer aldığı arkadaş gurubuyla Gölköy'deki bir plajda görüntülendi.

Midye Tezgahını Kapattılar

Gölköy'de şezlonglarında dostlarıyla koyu bir sohbete dalan ünlü çift plajda yürüyen seyyar midye satıcısını görünce sessiz kalamadı. Deniz sonrasının vazgeçilmez lezzeti için hemen harekete geçen oyuncu çift sahilde dolaşan midyeciyi görünce arkadaşlarına 300 midye ısmarladı. Siparişin büyüklüğü karşısında şaşıran plaj sakinleri ikilinin bu cömert ve samimi hareketini ilgiyle takip etti.

Sinem Kobal Kendi Elleriyle İkram Etti

Midyelerin masaya gelmesiyle birlikte plajda adeta küçük bir şölen havası esti. Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın midyeleri tek tek açarak arkadaşlarına sunması ise neşeli anlara sahne oldu. Sinem Kobal açtığı midyeleri arkadaşlarına ikram etti. Mütevazı ve samimi tavırlarıyla çevredekilerin bir kez daha beğenisini kazanan ünlü çiftten geriye renkli kareler kaldı. Gün boyunca dostlarıyla birlikte plajda sohbet eden çiftin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı. Bodrum tatiline devam eden İmirzalıoğlu ve Kobal ailesinin önümüzdeki günlerde tekne turuna çıkacağı öğrenildi.