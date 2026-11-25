90’lı ve 2000’li yıllarda podyumların tanınan isimlerinden biri olan Murat Mısırlı, yaklaşık 7 yıldır ALS hastalığıyla mücadele ediyor. Zorlu bir süreçten geçen eski mankeni, yıllardır dostluklarını sürdüren yakın arkadaşları yalnız bırakmıyor. Kenan İmirzalıoğlu, Atilla Saral ve Burak Hakkı’nın Mısırlı’yı ziyaret etmesi yıllara meydan okuyan dostlukları bir kez daha gözler önüne serdi.

Eski Dostlar Bir Araya Geldi

Murat Mısırlı’yı ziyaret eden Kenan İmirzalıoğlu, Atilla Saral ve Burak Hakkı, birlikte geçirdikleri anlardan fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yıllardır süren arkadaşlıklarını bugün de devam ettiren isimlerin bu buluşması, görenleri duygulandırdı.

Atilla Saral, arkadaşlarıyla çekilen kareye “Can arkadaşlar” notunu düşerek aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Mısırlı’nın hastalıkla mücadelesinde dostlarının yanında olması, bu ziyaretin sıradan bir buluşmadan çok daha anlamlı olmasını sağladı.

Podyumlardan Sahnelere Uzanan Bir Kariyer

1968 yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Murat Mısırlı, çocukluk yıllarından itibaren sporla iç içe büyüdü. Tenis, judo ve hentbolla ilgilenen Mısırlı, İstanbul Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aldığı dönemde karşısına çıkan modellik tekliflerini değerlendirdi. Böylece 90’lı yıllarda Türkiye’nin tanınan erkek mankenleri arasına girdi.

30 Ülkede Türkiye’yi Temsil Etti

Modellik dışında profesyonel dansçılık da yapan Mısırlı, yurt dışındaki organizasyonlarda yaklaşık 30 ülkede Türkiye’yi temsil etti. Güzellik yarışmaları ve defilelerde koreografi çalışmaları üstlendi. Oyunculuğa da adım atan Mısırlı, Levent Kırca Tiyatrosu’nda sahne aldı, çeşitli dizilerde rol üstlendi.

Burcu Ergün Mısırlı ile evli olan eski mankenin Tibet adında bir oğlu bulunuyor. Podyumların tanınan ismi, bugün hayatının en zorlu dönemlerinden birini geçirirken dostlarının desteğiyle moral buluyor.