Oyuncu ve sunucu Okan Karacan, bir etkinlikte masadan dizüstü bilgisayar aldığı görüntülerle gündeme gelmiş, sosyal medyada hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Uzun süre sessiz kalan Karacan, sonunda konuyla ilgili konuştu. Bilgisayarı kendi ekibine ait sandığını söyleyen ünlü isim, yaşananların tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını savundu.

Kameralara Yansıyan Görüntüler Gündem Olmuştu

Şişli’de düzenlenen bir etkinlikte masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarı alırken görüntülenen Okan Karacan, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili çeşitli yorumlar yapılırken Karacan da hırsızlık iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan Karacan, yaşananlara açıklık getirdi. Bilgisayarın ekibine ait olduğunu düşündüğünü, olayın sonradan fark edildiğini ve cihazın ertesi gün teslim edildiğini söyledi.

“Bunu Yapmak İçin Deli Olmak Lazım”

Hakkındaki iddialara oldukça tepki gösteren Okan Karacan, medyaya 30 yılını verdiğini hatırlatarak böyle bir şey yapmasının düşünülemeyeceğini dile getirdi. Ünlü isim, bilgisayarı ekibinin cihazı zannettiğini ve eve gittiklerinde durumun farkına vardıklarını anlattı.

Karacan, “Bunu yapmak için deli olmak lazım. Tamamen yanlış anlaşılma. Ekibimin cihazı olduğunu düşündüm. Evde anladık durumu. Ertesi gün teslim ettik” sözleriyle kendini savundu.

“Yargısız İnfaz Yapıldı”

Hakkında çıkan haberlerin kendisini çok üzdüğünü söyleyen Karacan, özellikle bazı ifadelerin kendisi söylemiş gibi aktarılmasına tepki gösterdi. Sanatçı dostlarından ve sevenlerinden destek gördüğünü belirten ünlü isim, konuştuğunda konunun daha da uzadığını düşündüğünü söyledi.

Karacan, yaşananları bir yargısız infaz olarak değerlendirdiğini dile getirerek tepkisini ortaya koydu.