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Kenan İmirzalıoğlu: "Mesleğimizi özledim"

Etiler'de görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, oyunculuğu özlediğini söyledi. İşte detaylar...

Kenan İmirzalıoğlu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-11-2022 11:01

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Etiler’deki bir restoran çıkışı görüntülendi. Karşısında basın mensuplarını gören oyuncu, “Çok kalabalıksınız bugün, gala gibi olmuş” diyerek, gazetecilerle şakalaştı.

“Mesleğimizi yapmayı özlüyoruz” diyen İmirzalıoğlu, “Doğru projeyle tabii ki ekranda olacağız” şeklinde konuştu.

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