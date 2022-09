Kenan İmirzalıoğlu: Annelik Sinem için en önemli şey!

Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler’de görüntülendi. İkinci kez babalık sevinci yaşayan oyuncuya, kızları sorulunca, "Çocuklar gayet iyi” dedi. Lalin ile Leyla’nın alışma sürecini anlatan İmirzalıoğlu, "Lalin beklediğimizden iyi, ablalık yapıyor. Leyla da çok iyi, sağlığı yerinde büyüyor. Leyla bayağı İç Anadolu kızı oldu. Birazdan Bozdağ’a dönecekmiş gibi ağlıyor. Nejat Ertaş türkü söyleyecekmiş gibi ağlıyor. Hakikaten tam bir İç Anadolu kızı gibi. Lalin daha Karadeniz kızı gibi duruyor" diye konuştu.

"LEYLA DAHA ÇOK BEN"

Leyla’nın kendisini benzetildiğini söyleyen yakışıklı oyuncu, "Lalin daha çok annesi, Leyla daha çok ben ama ikisinde de karışım var tabii ki” dedi.



"İLKİNİN ACEMİLİĞİ OLUYOR"

"Bebekliklerini kıyaslarsak hangisi sizi çok yoruyordu?" sorusunu İmirzalıoğlu, "Çocuklarımız çok şükür huysuz değil ama ilkinin acemiliği oluyor, ikincinin biraz daha tecrübesi ve sakinliği oluyor. Leyla sanırım daha rahat büyüyor. İlkinde biz de çok tedirgindik. İlkinde anne ve babadaki tedirginlik ister istemez çocuğa da geçiyor” şeklinde cevapladı.



"ANNELİK ONUN İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY"

Eşi Sinem Kobal’ın da iyi olduğunu söyleyen oyuncu, "Sinem’in içinden muhteşem bir anne çıktı. Annelik onun için en önemli şey. O yüzden gayet iyi yapıyor, çocukların sevgisi, ilgisi, eğitimi her şeyiyle an an kendisi ilgileniyor. Onun anneliğini gördükçe Sinem’e saygım tekrar, tekrar katlanmaya başlıyor” açıklamasını yaptı.



"KİM MİLYONER OLMAK İSTER KEYİFLE DEVAM EDİYOR"

Hayli keyifli olduğu görülen oyuncuya, sunuculuğunu yaptığı ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışması da sorulunca şu ifadeleri kullandı: