Kenan İmirzalıoğlu aldatma iddiasına ikinci kez yanıt verdi

Twitter'da ismi belirsiz bir kullanıcı, Kenan İmirzalıoğlu'nun yedi yıldır evli olduğu Sinem Kobal'ı aldattığı iddiasında bulunmuştu. "Selana aldatıldın, haber doğru. 'Sete gidiyorum' diyerek aldatmış" diyerek sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.

Bu iddialara gülerek cevap veren 49 yaşındaki İmirzalıoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz çünkü umursamadık. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz ama arkadaşlar. O haber nerden çıktı bilen var mı? Bilmediğimiz bir insanın bir iddiasını nasıl dikkate alırız ki? Biz bununla nasıl baş edeceğiz? İşin aslını siz biliyorsunuz. Buna rağmen bize sormayın. Eyvallah canlar."





Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, sosyal medyada dolaşan ve ihanet iddialarını konu alan haberlere ikinci kez açıklama yaptı.

Mekan çıkışında basın mensuplarının "Can sıkıcı olaylar var, Sinem hanımı aldattığınıza dair, yorumunuz ne olacak?" sorusu üzerine Kenan İmirzalıoğlu, "Arkadaşlar, hafızaları kirletmeyelim, böyle çirkin lafları kullanmayalım. Yorum yaptım biliyorsunuz. Ben şunu soruyorum; kim sizin arkadaşınız mı, birisi mi görmüş? Dediğim gibi bir delinin teki bir taş atıyor, bize de çıkartmak düşüyor… Aldın mı cevabını…" şeklinde yanıt verdi.