Kenan Doğulu'nun doğum gününe polis baskın yaptı

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, dün akşam 50. yaş gününü kutlamak için evinde bir parti verdi. Organizasyon öncesinde, oluşabilecek gürültü nedeniyle komşularından özür dilemek amacıyla bir mektup gönderdi. Mektubunda şunları söyledi:

"Her sene 31 Mayıs'ta sizlere verdiğimiz geçici rahatsızlık için önden özür diliyorum. Bu cuma da evde, bahçede, eş, dost ve ailemle bir araya gelip 50. yaş günümü kutlayacağız. Normalden biraz daha kalabalık olacağımız için doğal olarak konuşma ve müzik gürültüsü daha fazla olacaktır. Şimdiden affınıza sığınarak bir gecelik sabır ve anlayış rica ediyorum. Olası bir ihtiyaç, uyarı veya destek için bize ulaşmanız gerekirse güvenlik ve koordinasyon müdürümüz Vahdet Bey'e ulaşabilirsiniz. Katılmak isterseniz de bekleriz, listeye eklenmek için lütfen isimlerinizi iletiniz."

Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Kenan Doğulu için gitar şeklinde beyaz bir pasta yapıldı. Duvarlara ise sembolünün yanına "Kenan doğdu" yazılı kartlar asıldı. Partide şarkılarını söyleyen Doğulu, eşi Beren Saat ile de dans etti.

Gecede, Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem, Beren Saat ile birlikte poz verdi. Bihter, Behlül ve Adnan karakterlerini bir arada gören dizi hayranları "Aşk-ı Memnu yeniden başlıyor" yorumlarını yaptı.

Kenan Doğulu'nun parti öncesi mektup göndererek özür dilediği komşuları, gece yarısı gelen sesten rahatsız oldu. Site sakinleri, saat 00:00'ı geçmesine rağmen yüksek sesle devam eden müzikten şikayetçi olunca polis çağrıldı. İkazlara rağmen bitirilmeyen Acarkent'teki partiye polis müdahale etti ve gece tatsız bir şekilde sona erdi.