Kenan Doğulu’dan Beren Saat’e romantik doğum günü kutlaması!

Şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat, 2014 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. Doğulu, 41 yaşına basan eşinin doğum gününü dudak dudağa verdikleri bir poz ile kutladı.

Kenan Doğulu’dan Beren Saat’e romantik doğum günü kutlaması!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-02-2025 16:53

Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu, eşi Beren Saat’in 41. yaşını romantik bir paylaşımla kutladı. 2014 yılında Los Angeles’ta evlenen ünlü çift, mutlu evliliklerine dolu dizgin devam ederken, Doğulu’nun paylaşımı hayranlarını duygulandırdı.

Şarkıcı, Instagram hesabından Beren Saat ile dudak dudağa oldukları bir fotoğrafı paylaşarak, duygusal bir mesaj yazdı:

"İyi ki doğmuş canım sevgilim. İyi ki hayatıma girmişsin. Aşk, neşe ve sağlıkla daha nice şahane yıllarımızı mutlulukla paylaşalım. Seni çok seviyorum."

Kenan Doğulu’nun romantik paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, hayranları ünlü çifte ömür boyu mutluluk diledi.

Kısa sürede 20 binden fazla beğeni alan paylaşıma, Nur Fettahoğlu, Ahu Yağtu, Fatma Turgut, Tanem Sivar, Mete Güçlü,Beyza Şekerci, Defne Samyeli gibi birçok ünlü isim yorum yaptı.

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