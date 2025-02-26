Kenan Doğulu’dan Beren Saat’e romantik doğum günü kutlaması!

Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu, eşi Beren Saat’in 41. yaşını romantik bir paylaşımla kutladı. 2014 yılında Los Angeles’ta evlenen ünlü çift, mutlu evliliklerine dolu dizgin devam ederken, Doğulu’nun paylaşımı hayranlarını duygulandırdı.

Şarkıcı, Instagram hesabından Beren Saat ile dudak dudağa oldukları bir fotoğrafı paylaşarak, duygusal bir mesaj yazdı:

"İyi ki doğmuş canım sevgilim. İyi ki hayatıma girmişsin. Aşk, neşe ve sağlıkla daha nice şahane yıllarımızı mutlulukla paylaşalım. Seni çok seviyorum."

Kenan Doğulu’nun romantik paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, hayranları ünlü çifte ömür boyu mutluluk diledi.





Kısa sürede 20 binden fazla beğeni alan paylaşıma, Nur Fettahoğlu, Ahu Yağtu, Fatma Turgut, Tanem Sivar, Mete Güçlü,Beyza Şekerci, Defne Samyeli gibi birçok ünlü isim yorum yaptı.