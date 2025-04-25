Kenan Doğulu ve Beren Saat’ten Hamilelik İddialarına Sert Yanıt

Kenan Doğulu ve Beren Saat, son dönemde yeniden gündeme gelen hamilelik iddialarına yanıt verdi. Çift, katıldıkları 'Öldürdüğün Şeyler' adlı sinema filminin galasında objektiflere yansıdı ve iddialara dair açıklamalarda bulundu.

Hamilelik İddialarına Gülerek Yanıt Verdiler

Beren Saat, yıllar içinde sıkça gündeme gelen hamilelik iddialarını yalanladığını belirterek, "Yıllar içinde zaman zaman rutin şekilde çıkıyor" diyerek dedikodulara son verdi. Kenan Doğulu ise iddialarla ilgili, "Biz gülüyoruz ama akrabalar, anneannelerimiz, babaannelerimiz, yeğenler, halamız 'Hayırlı olsun' deyince sinirleniyoruz. İnsanlar heyecanlanıyor, mutlu oluyor ama bizden duymadıkları sürece haberlere inanmamaları gerektiğini söylüyoruz" şeklinde konuştu.

Ekranlardan Uzak Kalan Beren Saat'in Açıklamaları

Beren Saat, uzun süredir ekranlardan uzak olmasının sebebini açıklayarak, "Bir yandan, olan her şeye rağmen 'Çok neşeliyiz' diyemiyoruz ama beklediğimiz filmlerin yayında olması, Atlas Sineması’nda galada olmamız çok önemli" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Beren Saat, ülkedeki gündem ve değişiklikler nedeniyle filminin gösterim tarihinin ertelendiğini de açıkladı.

"Dengeyi Tutturduk" Dedi

Kenan Doğulu ile arasındaki dengeyi nasıl koruduklarıyla ilgili sorulara ise Beren Saat şu şekilde yanıt verdi: "Bizim bir anlaşmamız var. Sette olduğum zaman da, gece-gündüz birbirimize 'Neredesin?' demeyiz. O açıdan çok saygılıyız. Dengeyi tutturduk."

Yeni Projeler Geliyor

Kenan Doğulu, film galasında yaptığı açıklamada, "O kadar mutluyum ki, altı aydır ilk defa stüdyodan çıkıyorum" diyerek, pek çok yeni projesinin olduğunu duyurdu.

Kenan Doğulu ve Beren Saat’ten Geriye Dönüş: "Doğru Zamanı Bekliyoruz"

Kenan Doğulu ve Beren Saat, yeni projelerinde birlikte yer alıp almayacaklarına dair ise, "Bekleyen projelerimiz var, doğru zamanı bekliyoruz" diyerek, yakın bir zamanda stüdyoya geri dönmeyi planladıklarını ifade ettiler.