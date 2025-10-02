Kenan Doğulu, Ankara'da Unutulmaz Anlara İmza Attı

Türk pop müziğinin yıldızı Kenan Doğulu, Atlantis Yapım organizasyonuyla Ankara CerModern’in büyüleyici atmosferinde hayranlarıyla buluştu. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği konser, enerjik performansı ve özel repertuarıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Kenan Doğulu, konsere “Ara Beni Lütfen” şarkısıyla başlayarak açık havanın enerjisini ilk andan itibaren doruğa taşıdı. Ardından “Baş Harfi Ben”, “Kandırdım” ve “Şeytan Tüyü” gibi en sevilen parçalarını binlerce müzikseverle hep bir ağızdan seslendirdi. CerModern’in keyifli atmosferinde gerçekleşen konserde izleyiciler, Doğulu’nun sahnedeki performansıyla büyülendi. Doğulu, gecenin sonunda yoğun alkışlar eşliğinde bis yaparak “Tükendim Ben” şarkısını seslendirdi ve konseri noktaladı.