Kemal Yılmaz Delikanlı Oldu! Cem Yılmaz'ın Paylaşımına Rekor Beğeni

Cem Yılmaz oğlu Kemal'in son halini paylaştı! Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal kaç yaşında, kime benziyor? Sosyal medyayı sallayan baba-oğul pozu ve takipçilerin yorumları haberimizde...

Kemal Yılmaz Delikanlı Oldu! Cem Yılmaz'ın Paylaşımına Rekor Beğeni
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-01-2026 16:33

Eski eşi Ahu Yağtu ile yaşadığı nafaka polemikleriyle sık sık gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu kez hayranlarını gülümseten, duygusal bir paylaşımla karşımıza çıktı. Yılmaz, Ahu Yağtu ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal’in son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kemal Artık Kocaman Bir Delikanlı!

2012 yılında dünyaya gelen ve kameralar önünde büyüyen Kemal Yılmaz, babasının son paylaşımında artık çocukluktan çıkıp genç bir delikanlı olma yolunda ilerlediğini gösterdi. Cem Yılmaz'ın "Baba-Oğul" notuyla paylaştığı kare, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

  • Kopya Gibi: Takipçilerin en çok birleştiği nokta, Kemal'in babasına olan inanılmaz benzerliği oldu.

  • Yorum Yağmuru: Binlerce beğeni alan fotoğrafa; "Cem Yılmaz'ın minyatürünü yapmışlar", "Bakışlar aynı baba", "Büyüdükçe tıpkı Cem Yılmaz oldu" gibi binlerce yorum yapıldı.

Benzer Haberler
Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı Aşkında Gaz Kesilmiyor: Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı Aşkında Gaz Kesilmiyor: "Herkese Örnek Olalım!"
Survivor’da Survivor’da "Doğuş" Krizi: Eşi Hoşkedem Hidayetkızı’ndan Duygusal Çağrı!
Baba-Oğul Aynı Gün Doğdu! Melisa Aslı Pamuk’tan Yunanistan’da Görkemli Kutlama Baba-Oğul Aynı Gün Doğdu! Melisa Aslı Pamuk’tan Yunanistan’da Görkemli Kutlama
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Cephesinde Ayrılık Çanları mı Çalıyor? Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Cephesinde Ayrılık Çanları mı Çalıyor?
Paris’te Hande Erçel Rüzgarı: 30 Bin TL'lik Çizmeler Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Paris’te Hande Erçel Rüzgarı: 30 Bin TL'lik Çizmeler Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Songül Öden'den Yürek Burkan İtiraflar: Songül Öden'den Yürek Burkan İtiraflar: "Annemle Aynı Anda Okuma Yazma Öğrendik, Utanıyordum!"
ÇOK OKUNANLAR
Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali!
  • 27-01-2026 17:08

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali! "Dönence" Dizisinde Büyük Sürpriz

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı:
  • 24-01-2026 14:00

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı: "İçimdeki Erkek Fatma’yı Göstermek İstiyorum!"

Yasemin Allen’dan Olay Gönderme:
  • 24-01-2026 15:27

Yasemin Allen’dan Olay Gönderme: "Bana Asılmak Tehlikeli ve Yasaktır!"

Londra’da
  • 27-01-2026 12:40

Londra’da "Bakıcı" Krizi! Hande Erçel Teyzelikten İstifa Etti

Yapay Zeka mı, Gerçek mi? Çağlar Ertuğrul’un Paylaştığı Dua Lipa Görseli Olay Oldu.
  • 29-01-2026 11:23

Yapay Zeka mı, Gerçek mi? Çağlar Ertuğrul’un Paylaştığı Dua Lipa Görseli Olay Oldu.