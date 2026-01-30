Kemal Yılmaz Delikanlı Oldu! Cem Yılmaz'ın Paylaşımına Rekor Beğeni

Eski eşi Ahu Yağtu ile yaşadığı nafaka polemikleriyle sık sık gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu kez hayranlarını gülümseten, duygusal bir paylaşımla karşımıza çıktı. Yılmaz, Ahu Yağtu ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal’in son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kemal Artık Kocaman Bir Delikanlı!

2012 yılında dünyaya gelen ve kameralar önünde büyüyen Kemal Yılmaz, babasının son paylaşımında artık çocukluktan çıkıp genç bir delikanlı olma yolunda ilerlediğini gösterdi. Cem Yılmaz'ın "Baba-Oğul" notuyla paylaştığı kare, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.