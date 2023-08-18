Kelime Oyunu’nda Gözyaşları Sel Oldu! Yeni Sunucu Bile Sevinemedi

Kanal 1, Bloomberg HT, Show TV, Fox TV'den sonra en son Teve2'de uzun süredir yayınlanan Ali İhsan Varol yarışmasının vazgeçilmez ismi sunucusu Ali İhsan Varol, son dakika ayrılık haberi verdi. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışma programı Kelime Oyunu'nda adeta olmazsa olmaz sunucu Ali İhsan Varol geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile programdan ayrıldığını açıkladı. 13 sezon boyunca adeta sunucusuyla özdeşleşmiş Kelime Oyunu yarışmasında yaşanan bu ayrılık herkesi şok ederken, Ali İhsan Varol'un yerine gelecek isim merakla araştırılıyor. Peki Kelime Oyunu Yeni sunucusu kim olacak? Kelime Oyunu Ali İhsan Varol'un yerine kim gelecek?

Diziler, programlar yaz sezonunun bitmesi ile birlikte yeni sezon heyecanına kapılmış giderken, yeni anlaşmalar ve feshedilen anlaşmalar gün gün gündeme çıkıyor. 2008 senesinden beri evlerimizde olan Kelime Oyunu'da yaşanan sunucu ayrılığı ile çok konuşulacağa benziyor. Kelime Oyunu yeni sunucusu ise İbrahim Selim olarak açıklanırken, şimdilerde İbrahim Selim kimdir? sorusunun yanıtı da keza merak edilenler arasında...

Ali İhsan Varol, Kelime Oyunu’nun 16 yıllık sunucusu ve vazgeçilmez ismiydi. Programın yüzü ve sesi olan Varol, izleyicilerin sevgisini ve saygısını kazanırken aradan geçen seneler sonunda yaşanan ayrılık herkesi üzdü. Varol sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kelime Oyunu’ndan ayrıldığını duyurdu. Sebep olarak ise kişisel sebepler derken, yeni yayın döneminde yapımcılar ile anlaşamadığı ortaya çıktı.

Ali İhsan Varol’un yerine Kelime Oyunu’nun yeni sunucusu olarak İbrahim Selim seçildi. İbrahim Selim, bir komedyen, oyuncu ve sunucudur. “İbrahim Selim ile Bu Gece” talk show programı ile adını duyuran isim, Kelime Oyunu yarışması ile alakalı da yorum yapmıştır. Selim, “Kelime Oyunu çok sevilen bir program. Ali İhsan Varol çok başarılı bir sunucuydu. Onun yerine gelmek kolay değil ama ben elimden geleni yapacağım. Programın formatını bozmadan, kendi tarzımı da katmaya çalışacağım.” demiştir.

İzleyici ne diyecek?

Bazı izleyiciler Selim’i beğendiğini ve eğlenceli bulduğunu söyleyeceği kesin. Bazı izleyiciler ise Ali İhsan Varol’un yerini dolduramayacağını ve programın eski tadının kalmadığını ifade edeceği de biliniyor. Yeni program ve yeni sunucu ile nereye kadar gideceğini ise izleyip göreceğiz.