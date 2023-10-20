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Kelime Oyunu dönüyor! İşte yayın tarihi

Türk televizyonlarında kendine özel bir yer edinen ve çok sevilen yarışma Kelime Oyunu, yeni sezonda taptaze bir sunumla İbrahim Selim’le merhaba diyecek.

Kelime Oyunu dönüyor! İşte yayın tarihi
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 20-10-2023 14:14

Doğallığı, hâli, tavrı ve tarzıyla beğeni toplayan oyuncu ve sıra dışı program sunucusu İbrahim Selim, eğlenceli sunumuyla Kelime Oyunu’na farklı bir soluk getirecek.

Ekranların eğlence ve bilgiyi harmanlayan en kaliteli yarışması Kelime Oyunu, yepyeni dekoru, azimli yarışmacıları, baş döndüren soruları ve nevi şahsına münhasır sunucusuyla 23 Ekim Pazartesi günü başlıyor.

Her gün dağarcıklara yeni kelimeler ekleyen, unutulan kelimeleri tekrar dile düşüren, milyonların takip ettiği yarışma, eğlendirici-öğretici enteresan soruları ve yarışmacılarıyla yine izleyicisini ekranlara kilitleyecek.

Harflerin seslisi sessizi, kelimelerin efendisi, oyunların en neşelisi Kelime Oyunu, 23 Ekim Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 20.00’de teve2’de!

 

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