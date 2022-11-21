Kaza sonrası Begüm Öner ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan açıklama

Amasya’da tiyatrocuları taşıyan araç kaza yapmış; Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmişti.



"SERGEN'İN DURUMU BİRAZ AĞIR"



Uraz Kaygılaroğlu, araçta bulunan eski eşi Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: “Çok korktuk, çok feci bir kaza yaşadılar. Hayatını kaybeden arkadaşlarımız var. Melis yaralı ama iyi. Hiçbir hayati tehlikesi yok. Ceyhun iyi. Sergen’in durumu biraz daha ağır. Bilgilerim bu kadar.”



"CEYHUN İYİ, MELİS İYİ, SERGEN DE İYİ OLACAK"





Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner de bir açıklamada bulundu. Öner yaptığı açıklamda "Ceyhun iyi, Melis iyi, Sergen de iyi olacak" ifadelerine yer verdi.