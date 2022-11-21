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Gecce Magazin Haberleri

Kaza sonrası Begüm Öner ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan açıklama

Amasya’da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün TIR'A çarptığı feci kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Begüm Öner ve Uraz Kaygılaroğlu kazada yaralanan oyuncular ve diğer yolcuların sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kaza sonrası Begüm Öner ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan açıklama
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-11-2022 13:31

 

Amasya’da tiyatrocuları taşıyan araç kaza yapmış; Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmişti.

"SERGEN'İN DURUMU BİRAZ AĞIR"

 


Uraz Kaygılaroğlu, araçta bulunan eski eşi Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: “Çok korktuk, çok feci bir kaza yaşadılar. Hayatını kaybeden arkadaşlarımız var. Melis yaralı ama iyi. Hiçbir hayati tehlikesi yok. Ceyhun iyi. Sergen’in durumu biraz daha ağır. Bilgilerim bu kadar.”

"CEYHUN İYİ, MELİS İYİ, SERGEN DE İYİ OLACAK"

 



Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner de bir açıklamada bulundu. Öner yaptığı açıklamda "Ceyhun iyi, Melis iyi, Sergen de iyi olacak" ifadelerine yer verdi.

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