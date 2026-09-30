Kaya Çilingiroğlu ve Sevgilisinden Gündem Olan Doğum Günü

Kaya Çilingiroğlu ile Aslım Kan’ın ilişkisi magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Kendinden 26 yaş küçük sevgilisi Aslım Kan’ın 37. yaş günü kutlamasına katılan 63 yaşındaki Çilingiroğlu gece boyunca sevgilisini yalnız bırakmadı.

İstanbul Gayrettepe’de düzenlenen doğum günü partisinde çiftin keyifli halleri objektiflere yansıdı. Ancak gecenin en çok dikkat çeken detayı ikilinin birlikte çekilmiş fotoğraflarının doğum günü pastasında kullanılması oldu.

Pastanın Üzerinde Aşk Pozları Vardı

Aslım Kan için hazırlanan doğum günü pastası sıradan pastalardan biraz farklıydı. Pastanın üzerindeki mumların arasına Kaya Çilingiroğlu ve Aslım Kan’ın birlikte çekilmiş fotoğrafları yerleştirildi.

Bu detay geceye damgasını vururken çiftin yakın çevresiyle birlikte yeni yaşı kutlaması da dikkat çekti. Çilingiroğlu’nun sevgilisinin özel gününde yanında olması ilişkilerinin devam ettiğini de gözler önüne serdi.

26 Yaşlık Fark Yeniden Gündemde

Kaya Çilingiroğlu ile Aslım Kan arasındaki 26 yaş farkı ilişkilerinin ortaya çıkmasından bu yana sık sık magazin gündemine geliyor. İkili yaz aylarında da Çeşme’de birlikte görüntülenmişti.

O dönem Çilingiroğlu’na aralarındaki yaş farkı sorulmuş ancak ünlü isim bu soruya yanıt vermemeyi tercih etmişti. Şimdilerde ise çift birlikte verdikleri pozlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Evlilik Sorusu da Gündeme Gelmişti

Kaya Çilingiroğlu’nun geçmişte evlilikle ilgili yaptığı açıklama da yeniden hatırlandı. Ünlü isim kendisine yöneltilen evlilik sorusuna esprili bir yanıt vererek düğün masraflarının 3 milyon TL’yi bulması halinde evliliği düşünebileceğini söylemişti.

Şimdilik çift cephesinden yeni bir evlilik açıklaması gelmiş değil. Ancak Aslım Kan’ın doğum gününde yaşanan bu romantik detay ikilinin ilişkisini bir kez daha magazin gündeminin merkezine taşıdı.