Dilan Polat Davasında Son Dakika! Yurt Dışı Yasağı Geldi

“Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması kapsamında adliyeye getirilen Dilan Polat ifade sırasında fenalaştı. Mahkeme Polat’ı adli kontrolle serbest bıraktı.

Dilan Polat Davasında Son Dakika! Yurt Dışı Yasağı Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2026 18:34

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan Polat bu kez hakkında başlatılan bir soruşturmayla adından söz ettirdi. Polat “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alındı ve ifade vermek üzere Anadolu Adliyesi’ne götürüldü.

Soruşturmanın Nedeni Sosyal Medya Paylaşımı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın gerekçesi olarak Dilan Polat’ın sosyal medyada paylaşılan bir görüntüsü gösterildi. Söz konusu görüntüyle ilgili inceleme başlatılırken Polat polis eşliğinde adliyeye getirildi.

Gözlerin çevrildiği adliyede Polat’ın savcılıkta ifade vermesi beklenirken süreç sırasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İfade Sırasında Fenalaşti

Dilan Polat’ın savcılıkta ifade verdiği sırada fenalaştığı öğrenildi. Bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Yaşanan kısa süreli sağlık sorununun ardından ifade işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Polat’ın adliyedeki işlemleri tamamlandıktan sonra dosyada yeni bir aşamaya geçildi. Savcılık Polat’ı adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti.

Yurt Dışına Çıkış Yasağı Geldi

Mahkemede yapılan değerlendirmenin ardından Dilan Polat hakkında karar verildi. Polat adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. Karar kapsamında kendisine yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

Böylece gün boyunca merakla takip edilen adliye süreci Polat’ın tutuksuz olarak serbest kalmasıyla sonuçlandı. Ancak hakkında yürütülen soruşturmanın hukuki süreci devam ediyor. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle yeniden gündeme gelen Polat’ın dosyasında bundan sonraki süreçte nasıl bir gelişme yaşanacağı ise merak konusu.

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