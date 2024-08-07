Kaya Çilingiroğlu genç aşkıyla objektiflere yansıdı: Öpmelere doyamadı!

Hülya Avşar’dan 2005'te, Feraye Tanyolaç’tan ise 2014'te boşanan ve biten evliliklerinden Zehra (26) ve Hüseyin Kaya (18) adında iki çocuğu olan Kaya Çilingiroğlu, özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor.

60 yaşındaki ünlü futbol yorumcusu, önceki gece Rumelihisarı'ndaki bir balıkçıda genç sevgilisiyle görüntülendi. Mekanda sevgilisini öpücüklere boğan Çilingiroğlu, çıkışta basın mensuplarını karşısında görünce esprili bir dille, "Balık yasağı bitti sanırım. Hepiniz balık tutmuş gibisiniz ya," diyerek güldü.

Son dönemde ev sahibiyle yaşadığı krizle de gündemde olan Çilingiroğlu, kiracılar kervanına katıldığını belirtti. Ünlü isim, ev sahibinin istediği kira artışını yapamadığını ve "Binada güçlendirme yapılacak" bahanesiyle kendilerini çıkarmak istediğini iddia etmişti. Bu konuda basın mensuplarına açıklama yapan Çilingiroğlu, "Maalesef ev sahibi sularımı kesti. İnşallah tatlıya bağlanır," dedi. Yanındaki genç kadın hakkında ise, "Hanımefendi de kız arkadaşım. İlişkimiz çok yeni," ifadelerini kullandı.

Kaya Çilingiroğlu'nun yeni ilişkisi ve ev sahibiyle yaşadığı sorunlar, magazin gündeminde büyük ilgi uyandırdı.