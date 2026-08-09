Cansever’in Son Mesajı Ortaya Çıktı! Yürekleri Dağladı

Lösemiyle mücadele eden Cansever’in hayatını kaybetmeden önce yaptığı son paylaşım ortaya çıktı. Sanatçının “Duanızı eksik etmeyin” sözleri yürek burktu.

Cansever’in Son Mesajı Ortaya Çıktı! Yürekleri Dağladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2026 12:41

Lösemiyle mücadele eden Cansever’in 59 yaşında hayatını kaybetmesi sevenlerini derinden üzdü. Ancak sanatçının vefatından önce yaptığı son paylaşım ortaya çıkınca acı daha da büyüdü. Çünkü Cansever o mesajında sağlık durumunun hiç de iyi olmadığını anlatmış ve sevenlerinden sadece dua istemişti.

Sanatçı konuşmakta ve yazmakta zorlandığını günlerinin büyük bölümünü yatakta geçirdiğini söylemişti. Sürekli serum, antibiyotik ve ilaç aldığını belirten Cansever tansiyonunun sık sık düştüğünü ve ateşinin yükseldiğini de paylaşmıştı.

“Duanızı Eksik Etmeyin”

Cansever kendisini merak edenlere yaptığı son paylaşımda yine de umudunu kaybetmemeye çalışıyordu. “Allah’ın adıyla bu da geçecek” diyerek sevenlerine seslenen sanatçı ardından yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Konuşamadığını ve yazamadığını söyleyen Cansever tedavisinin devam ettiğini belirterek sevenlerinden bir süre daha dua etmelerini istedi. Mesajının sonunda ise “Bu stabil olana kadar duanızı eksik etmeyin. Başka bir şey istemem sizden” sözleriyle herkese veda eder gibiydi.

Lösemi Tedavisi Görüyordu

Cansever’e 2025 yılının sonunda lösemi teşhisi konulmuştu. Almanya’da tedavi görmeye başlayan sanatçı uygun donör bulunmasının ardından 26 Mart 2026’da ilik nakli olmuştu.

Nakil sonrasında bir süre hastanede kalan Cansever zaman zaman sağlık durumuyla ilgili güzel haberler paylaşarak hayranlarını umutlandırmıştı. Fakat hastalıkla verdiği mücadele ne yazık ki beklenen şekilde sonuçlanmadı.

Zorlu Bir Hayat Mücadelesi Verdi

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever 1967’de Kuzey Makedonya’da dünyaya geldi. 1997’de İbo Show’a konuk olmasıyla Türkiye’de geniş kitleler tarafından tanındı. “Kara Çadır”, “Kime Bu İnat” ve “Yollar Hasta Ben Yorgunum” gibi şarkılarıyla hafızalara kazındı.

Cansever’in hayatı sağlık sorunlarıyla da geçti. Genç yaşta ankilozan spondilit teşhisi alan sanatçı, yıllarca ciddi fiziksel sıkıntılar yaşadı. 2009’daki ameliyatının ardından müziğine devam etti. Son olarak lösemiyle mücadele eden Cansever, ardında unutulmayacak şarkılar ve hüzünlü bir hikâye bıraktı.

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