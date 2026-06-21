Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci’den Agresif Sözler

İbrahim Kendirci uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. “Kavak Yelleri” dizisindeki Deniz karakteriyle tanınan oyuncu bu kez Galataport’ta görüntülendi ve hem kariyeri hem hayatına dair samimi açıklamalar yaptı.

“Şımarıklık Yapamam” Sözleri Dikkat Çekti

Kendirci oyunculuk yaklaşımını anlatırken oldukça net konuştu. İşine ciddiyetle yaklaştığını söyleyen oyuncu “Sabah 5’te kalkıp geceye kadar çalışırım, bu işin doğası bu. Şımarıklık yapamam” diyerek sektöre bakışını özetledi.

İşine Bağlı ve Disiplinli Bir Tavır

Başarılı oyuncu bir projeye inandığında tüm gücüyle çalıştığını vurguladı. Set ortamında hem ekip arkadaşlarını yormamaya hem de verilen sürede en iyi işi çıkarmaya önem verdiğini belirterek profesyonel yaklaşımını ortaya koydu.

Kendirci yeni projelerde en çok istediği şeyin izleyiciyi şaşırtmak olduğunu söyledi. “Beni görüp ‘Bu o muymuş?’ dedirtecek roller isterim” diyerek farklı karakterlerle seyirci karşısına çıkma isteğini dile getirdi.

Spor ve Hobilerle Dolu Bir Hayat

Oyuncu boş zamanlarını sporla değerlendirdiğini anlattı. Tenis, padel, kürek ve kaykay gibi aktivitelerle hem fiziksel hem mental olarak kendini iyi hissettiğini söyledi. Ayrıca evde davul çaldığını ve bunun kendisi için bir tutku haline geldiğini de ekledi.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu da es geçmeyen Kendirci takımının inişli çıkışlı performansına esprili bir dille gönderme yaptı. “Saçlarımı bile etkiliyor” diyerek gülümseten oyuncu yine de yeni sezon için umutlu olduğunu belirtti.