Deniz Göktaş’tan Duruşma Öncesi Olay Mesaj! “88 Gün Sonra”

“Ölü Deniz” adlı gösterisindeki ifadeleri nedeniyle tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş yarın ilk kez hâkim karşısına çıkacak. 28 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi’nde görülecek duruşma öncesinde cezaevinden mesaj gönderen Göktaş 88 günlük tutukluluk sürecini yine kendine özgü mizahıyla anlattı.

“88 Gün Sonra Kelepçeleneceğim”

Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Göktaş yaptığı paylaşımda duruşma günü dışarı çıkacak olmasına farklı bir açıdan yaklaştı. Komedyen 88 gün sonra ilk kez kelepçeleneceğini ve uzun süredir duymadığı araba kornalarıyla yeniden karşılaşacağını söyledi.

Göktaş “Kelepçeyi özlemediğim kesin, bakalım araba kornasını özlemiş miyim?” diyerek yaşadığı süreci esprili bir dille anlattı. Cezaevindeki günlerini anlatırken “Güneş olmadan da yaşanıyormuş” sözleriyle de takipçilerini gülümsetti.

Cezaevinde Müzik Özlemi

Göktaş’ın paylaşımında en geniş yer verdiği konulardan biri ise müzik oldu. 88 gün boyunca müzik dinleme imkânlarının sınırlı olmasının kendisini düşündüğünden daha fazla etkilediğini anlatan komedyen radyo ve televizyon üzerinden dinlediği şarkılardan söz etti.

Türkçe popa karşı eski mesafesini de esprili şekilde anlatan Göktaş bu süreçte Mabel Matiz, Ezhel, Eypio ve Sibel Can gibi isimleri dinlediğini söyledi. Hatta hücresinde Mabel Matiz’in bir şarkısına dans ederken infaz koruma memuruna yakalandığını bile anlattı.

Ekmek ve Poğaçadan Rap Çıkardı

Komedyenin cezaevindeki günlük hayatından verdiği bir diğer detay ise sabah dağıtılan ekmek ve poğaçalar oldu. Bu rutin üzerinden kısa bir rap yazan Göktaş duruşma öncesi paylaşımını yine mizahla noktaladı.

(Fuat Ergin tarzı bir flow'la)

Ekmek ve poğaça

Vaktimiz bolca

Cicibebe olmasa

Halimiz n'olcak

Menü ful carbo

Ne peynir ne yarım kadeh Doluca

Haluk, Cem, Özkan, ben

D Blok dört yapraklı yonca

Görüşmek üzere."

Göktaş hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlamalarıyla dava bulunuyor. Bunlar yargılama kapsamında yöneltilen suçlamalar kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmiyor. İlk duruşmada savunmasını yapacak olan Göktaş’ın tutukluluk durumu da yargı sürecinde değerlendirilecek.