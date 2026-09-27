Deniz Göktaş’tan Duruşma Öncesi Olay Mesaj! “88 Gün Sonra”

Tutuklu komedyen Deniz Göktaş yarın hâkim karşısına çıkacak. 88 gündür cezaevinde olan Göktaş duruşma öncesi dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Deniz Göktaş’tan Duruşma Öncesi Olay Mesaj! “88 Gün Sonra”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-09-2026 16:37

“Ölü Deniz” adlı gösterisindeki ifadeleri nedeniyle tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş yarın ilk kez hâkim karşısına çıkacak. 28 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi’nde görülecek duruşma öncesinde cezaevinden mesaj gönderen Göktaş 88 günlük tutukluluk sürecini yine kendine özgü mizahıyla anlattı.

“88 Gün Sonra Kelepçeleneceğim”

Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Göktaş yaptığı paylaşımda duruşma günü dışarı çıkacak olmasına farklı bir açıdan yaklaştı. Komedyen 88 gün sonra ilk kez kelepçeleneceğini ve uzun süredir duymadığı araba kornalarıyla yeniden karşılaşacağını söyledi.

Göktaş “Kelepçeyi özlemediğim kesin, bakalım araba kornasını özlemiş miyim?” diyerek yaşadığı süreci esprili bir dille anlattı. Cezaevindeki günlerini anlatırken “Güneş olmadan da yaşanıyormuş” sözleriyle de takipçilerini gülümsetti.

Cezaevinde Müzik Özlemi

Göktaş’ın paylaşımında en geniş yer verdiği konulardan biri ise müzik oldu. 88 gün boyunca müzik dinleme imkânlarının sınırlı olmasının kendisini düşündüğünden daha fazla etkilediğini anlatan komedyen radyo ve televizyon üzerinden dinlediği şarkılardan söz etti.

Türkçe popa karşı eski mesafesini de esprili şekilde anlatan Göktaş bu süreçte Mabel Matiz, Ezhel, Eypio ve Sibel Can gibi isimleri dinlediğini söyledi. Hatta hücresinde Mabel Matiz’in bir şarkısına dans ederken infaz koruma memuruna yakalandığını bile anlattı.

Ekmek ve Poğaçadan Rap Çıkardı

Komedyenin cezaevindeki günlük hayatından verdiği bir diğer detay ise sabah dağıtılan ekmek ve poğaçalar oldu. Bu rutin üzerinden kısa bir rap yazan Göktaş duruşma öncesi paylaşımını yine mizahla noktaladı.

(Fuat Ergin tarzı bir flow'la)

Ekmek ve poğaça

Vaktimiz bolca

Cicibebe olmasa

Halimiz n'olcak

Menü ful carbo

Ne peynir ne yarım kadeh Doluca

Haluk, Cem, Özkan, ben

D Blok dört yapraklı yonca

Görüşmek üzere."

Göktaş hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlamalarıyla dava bulunuyor. Bunlar yargılama kapsamında yöneltilen suçlamalar kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmiyor. İlk duruşmada savunmasını yapacak olan Göktaş’ın tutukluluk durumu da yargı sürecinde değerlendirilecek.

Benzer Haberler
Mustafa Sandal’dan Fon Soruşturması Sonrası İlk Açıklama! Mustafa Sandal’dan Fon Soruşturması Sonrası İlk Açıklama!
Bir Zamanlar Yeşilçam’ı Sallıyordu! Sevtap Parman’ın Son Hali Şaşırttı Bir Zamanlar Yeşilçam’ı Sallıyordu! Sevtap Parman’ın Son Hali Şaşırttı
Hadise Kendini Müziğe Kaptırdı! Milano’da Gece Uzadı Hadise Kendini Müziğe Kaptırdı! Milano’da Gece Uzadı
New York’ta Milyon Dolarlık Düğün! Trump’ın Eski Avukatı Alina Habba ile Turhan Mildon Evlendi! New York’ta Milyon Dolarlık Düğün! Trump’ın Eski Avukatı Alina Habba ile Turhan Mildon Evlendi!
Çağla Şıkel Oğluyla Gurur Duydu! “İyi Ki Annenim” Çağla Şıkel Oğluyla Gurur Duydu! “İyi Ki Annenim”
Elite’in Yıldızı Arón Piper Hande Erçel’in Peşinde! Elite’in Yıldızı Arón Piper Hande Erçel’in Peşinde!
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan Kızları Su'ya Duygusal Veda: Londra Yolcusu!
  • 21-09-2026 17:02

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan Kızları Su'ya Duygusal Veda: Londra Yolcusu!