Katy Perry ve Trudeau Cephesinde Sürpriz Bebek İddiası

Son günlerde magazin dünyasında en çok konuşulan konulardan biri Katy Perry ve Justin Trudeau cephesinden geldi. Geçen yıldan beri birlikte olan çift ortaya atılan bebek söylentileriyle gündemde. Her şey katıldıkları bir gala gecesinde yaşanan kısa bir anla başladı.

Kırmızı Halıda Dikkat Çeken Hareket

Katy Perry'nin yeni konser filminin dünya prömiyerinde objektiflerin karşısına çıkan çift oldukça samimi görüntüler verdi. Ancak gecenin en çok konuşulan anı Justin Trudeau'nun sevgilisinin karnına elini koyması oldu.

Tam da o sırada Katy Perry'nin nazik bir şekilde Trudeau'nun elini karnından çekmesi sosyal medyada büyük merak uyandırdı. O birkaç saniyelik görüntü kısa sürede binlerce kez paylaşıldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

“Bebek Mi Geliyor?” Soruları Başladı

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada hamilelik iddiaları peş peşe gelmeye başladı. Bazı kullanıcılar çiftin bir sır sakladığını düşünürken bazıları ise Perry'nin bu hareketinin hamilelik haberini gizlemeye çalıştığı anlamına gelebileceğini öne sürdü. Tabii bunların tamamı şu an için sadece sosyal medya kullanıcılarının yorumlarından ibaret. Çiftten ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmiş değil.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

İddialar konuşulurken sosyal medyada farklı görüşler de ortaya çıktı. Bir kesim gerçekten bebek haberi gelebileceğini düşünürken başka bir kesim ise olayın tamamen abartıldığını savundu.

Hatta bazı kullanıcılar hamilelik söylentilerinden çok Trudeau'nun kırmızı halıdaki tavırlarını tartışmaya başladı. Yapılan yorumların önemli bir bölümü de bu konu üzerine yoğunlaştı.

Ailelerini Birleştiren Bir İlişki

Hem Katy Perry'nin hem Justin Trudeau'nun önceki ilişkilerinden çocukları bulunuyor. Bu nedenle çiftin ilişkisi zaten uzun süredir magazin basınının yakın takibinde.

Şimdilik ortada doğrulanmış bir hamilelik haberi yok. Ancak kırmızı halıda yaşanan o kısa an bile çifti yeniden dünya magazininin en çok konuşulan isimleri arasına taşımaya yetti. Görünen o ki Katy Perry ve Justin Trudeau cephesinden gelecek yeni açıklamalar bir süre daha merakla beklenmeye devam edecek.