Katy Perry Dünya Kupası Açılışında Yaptı Yapacağını! Sosyal Medya Yıkıldı

Dünya Kupası açılış gösterileri bu yıl farklı ülkelerde yapılınca bayağı büyük bir şov serisi ortaya çıktı. Serinin son durağı ise ABD’nin Los Angeles kentiydi ve gecenin en çok konuşulan ismi hiç şüphesiz Katy Perry oldu. Sahneye çıktığı andan itibaren tüm dikkatleri üzerine çekti diyebiliriz.

Sahnenin Yıldızı Katy Perry

Katy Perry Los Angeles’taki açılış töreninde adeta gecenin merkezindeydi. Turnuvanın açılış maçından önce düzenlenen gösteride sahne alan ünlü pop yıldızı performansıyla izleyenlere tam anlamıyla görsel bir şov sundu. Kostümü, sahne enerjisi ve sahnedeki hâkimiyetiyle yine “büyük sahne performansı nasıl olur” sorusunun cevabını verdi.

Küçük Bir Sürpriz: 10 Yaşındaki Şarkıcı

Gecenin en dikkat çeken detaylarından biri ise Perry’nin sahneyi tek başına paylaşmamasıydı. Norveçli 10 yaşındaki genç şarkıcı Tius da sahnede ona eşlik etti. Aslında bu ikili daha önce de birlikte çalışmıştı. Tius, Perry’nin “Wonder” adlı şarkısında vokal olarak yer almıştı.

Perry’nin anlattığına göre Tius’un sesiyle tanışması oldukça ilginç bir şekilde olmuş. Daha küçük yaşlarda kaydedilen vokallerini duyunca şarkıya farklı bir ruh kattığını fark etmiş ve bu projeye dahil etmiş.

Sahne Performansı Çok Konuşuldu

Los Angeles Stadyumu’nda gerçekleşen performansta Katy Perry ve Tius birlikte “Wonder” şarkısını seslendirdi. Seyirciler de bu anı oldukça coşkulu karşıladı. Sahnenin enerjisi yükseldikçe kalabalığın da iyice coştuğu görüldü.

Gösterinin en dikkat çeken anlarından biri ise Perry’nin sahne sonunda yaptığı hareket oldu. Topuklu ayakkabılarını çıkarıp sahnede yalınayak koşarak ayrılması sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri haline geldi.

Performans bittikten sonra Katy Perry’nin hem sahne görüntüleri hem Tius ile olan uyumu sosyal medyada çok konuşuldu. Birçok kişi küçük yaşta bir yeteneğin böyle büyük bir sahnede yer almasını oldukça etkileyici buldu.

Diğer Yıldızlar da Sahnedeydi

Bu arada Dünya Kupası açılış serisi sadece ABD ile sınırlı değildi. Daha önce Meksika’da Shakira ve Burna Boy sahne almıştı. Kanada’da ise Alanis Morissette ve Michael Bublé performans sergilemişti. Ayrıca Tyla, Anitta ve BLACKPINK’ten LISA gibi dünya yıldızları da farklı sahnelerde yer aldı.

Kısacası bu yılki Dünya Kupası açılışları sadece futbol değil aynı zamanda büyük bir müzik festivali havasında geçti diyebiliriz.