Katarsis'e Katılan Defne Samyeli: "Babam Gidince Bir Daha Mutlu Olamadık"

Ekranların tanınan simalarından Defne Samyeli Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın YouTube'da yayınlanan popüler programı "Katarsis"e konuk oldu. Özel hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışan ünlü isim ezber bozarak çocukluğundan evliliğine, uğradığı ihanetlerden yaşadığı büyük maddi çöküşlere kadar her şeyi tüm çıplaklığıyla anlattı. Son yıllarda duygusal olarak ciddi iniş çıkışlar yaşadığını gizlemeyen Samyeli uzun süredir "Nasılsın?" sorularına "İyiyim" cevabını veremediğini belirterek içini döktü.

"Yarışmada Kendimi Çok Çirkin Hissettim"

Geçmişte Türkiye Güzeli seçilerek adını duyuran Defne Samyeli yarışma günlerine dair şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Güzellik yarışmasında aldığı derecenin kendisine özgüven getirmediğini söyleyen Samyeli, "Hayatım boyunca kendimi en çirkin hissettiğim dönem o yarışma dönemiydi. Çünkü bir anda burnunuz, gözünüz, boyunuz başkaları tarafından ölçülüp biçilen bir şeye dönüşüyor" dedi. Derece almasına rağmen o dönem burnunu estetik yaptırması için üzerinde büyük bir mahalle baskısı kurulduğunu da ekleyen ünlü isim bu baskılara direnerek bıçak altına yatmadığını ifade etti.

"Okula Giderken Felç İndiğini Öğrendik"

Programın en dramatik anları ise Samyeli'nin çocukluk yıllarından bahsettiği dakikalardı. Babasını henüz 13 yaşındayken kaybettiğini anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan ünlü sunucu o dönemi şu sözlerle özetledi: "Babam benim bu hayattaki takım arkadaşımdı. Müthiş bir entelektüeldi. Bir sabah okula gitmek için uyandığımda annem babanıza felç indi dedi. 15 günlük çok ağır bir sürecin ardından onu kaybettik. Babam gittikten sonra biz ailece bir daha hiç mutlu olamadık. Annem yıllarca karalar bağladı, siyah giydi." Çocukken sevilmenin tek yolunu derslerinde başarılı olmak sanan Samyeli okulda 10 yerine 9 aldığında sinir krizleri geçirip bayıldığını da itiraf etti.

"22 Yaşında Evlendim, Altı Ayda Her Şeyimizi Kaybettik"

Genç yaşta evlendiğini ve evlilikten ne bekleyeceğini bile bilmediği bir dönemde anne olduğunu söyleyen Defne Samyeli boşanma sürecinde yaşadığı büyük yıkımı da saklamadı. Bir gecede tüm mal varlıklarına el konulduğunu, evinin ve yuvasının dağıldığını belirten ünlü isim sık sık geçmişi düşündüğünü söyledi. Boşanmanın ardından kızları Deren ve Derin'in hayatına üvey baba figürü sokmamak adına bilinçli olarak bir daha evlenmediğini vurgulayan Samyeli yaşlılığa dair de konuştu. Yaşlanmaktan hiç korkmadığını ifade eden ünlü isim her geçen yılın kendisine bilgelik kattığını belirterek sözlerini noktaladı.