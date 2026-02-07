Kars Sahneleri Sosyal Medyayı Salladı! Veliaht’tan Görsel Şölen.

Veliaht dizisi nerede çekiliyor? Veliaht dizisinin Kars sahneleri ve sosyal medyadaki beğenilen yorumların detayları haberimizde...

Yayın Tarihi : 07-02-2026 12:15

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Veliaht, senaryoda gidilen köklü değişiklikle rotayı Doğu Anadolu’nun incisi Kars’a kırdı. Dizinin tüm hikayesinin ve çekim ekibinin Kars’ın büyüleyici atmosferine taşınmasıyla birlikte ortaya çıkan sahneler, izleyiciyi adeta büyüledi.

Kars’ta Festival Tadında Çekimler

Senaryo gereği mekan değişikliğine giden dizi ekibi, dondurucu soğuğa rağmen çekimlere Kars’ta devam ediyor. Birkaç hafta boyunca bölgede kalacak olan ekibin, tarihi mekanlarda ve kar örtüsü altında çektiği ilk sahneler yeni bölümle ekranlara geldi.

Sinematografik açıdan oldukça iddialı olan bu bölümler, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Sosyal Medya "Veliaht"ı Konuşuyor

Dizinin yeni atmosferi ve Kars’ın eşsiz manzaraları izleyicilerden tam not aldı. Sosyal medya platformlarında diziye gelen övgü dolu yorumlardan bazıları ise şöyle:

  • "Veliaht diye bir festival mi izliyoruz?"

  • "Türk televizyonlarında böyle bir kar sahnesi yoktur ya cidden festival filmi izledik"

  • "Veliaht'ın yeni bölümü resmen görsel şölen"

Oyuncular İçin Uzun Yolculuk

Oyuncu kadrosunun ve teknik ekibin Kars'a taşınmasıyla başlayan bu yeni dönem, hikayedeki dengeleri de değiştirmeye aday görünüyor. Kars'ın mistik dokusunun dizinin dramatik yapısına nasıl bir katkı sağlayacağı ise önümüzdeki bölümlerde netleşecek.

