Karnı Burnunda Melike Şahin Söyledi, Binler Eşlik Etti!

Son günlerde hamilelik süreci ve sahne performansı üzerine yapılan tartışmalarla magazin gündeminden düşmeyen usta yorumcu Melike Şahin eleştirilere kulak asmadan konserlerine devam ediyor. Kendine has tarzı ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı sanatçı geçtiğimiz akşam İstanbul'un en prestijli açık hava mekanlarından birinde binlerce hayranıyla hasret giderdi.

Merhem Ve Akkor Şarkıları Hep Bir Ağızdan Söylendi

Büyüyen karnına ve hamilelik sürecinin getirdiği tüm zorluklara meydan okuyan Şahin dün akşamki sahnesinde adeta müzikal bir şölen sundu. Repertuvarında hem eski hitlerine hem de yeni eserlerine yer veren sanatçı seyircisiyle kurduğu bağla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Melike Şahin Söyledi Binlerce Kişi Eşlik Etti

Yoğun ilgi gören konserde Melike Şahin Merhem ve AKKOR albümlerinden sevilen şarkılarının yanı sıra kariyerinin öne çıkan parçalarını da seslendirdi. Gece boyunca sanatçıya eşlik eden müzikseverler şarkıları hep bir ağızdan söyleyerek unutulmaz anlar yaşadı. Güçlü yorumu, sahne enerjisi ve dinleyicileriyle kurduğu samimi bağla Melike Şahin Maximum Uniq Açıkhav'da hafızalara kazınan bir konsere daha imza attı.

Sahnelerden Zorunlu Mola

Oğlunu kucağına almak için gün sayan güzel şarkıcıdan hayranlarını hem heyecanlandıracak hem de üzecek büyük bir duyuru da geldi. Doğum öncesi son kez Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Melike Şahin bu konserlerin ardından bebeğini büyütmek üzere sahnelere uzun bir ara verecek.

3 ve 13 Ağustos'ta Harbiye'de!

BKM organizasyonu ile 3 ve 13 Ağustos'ta Harbiye'de müzikseverlere unutulmaz iki gece yaşatacak olan sanatçı anne olmadan önceki bu son konserlerinin ardından bir süre sahnelere ara verecek. Yaz akşamlarının en çok konuşulacak konserlerinden olmaya hazırlanan bu iki özel gecede Harbiye'yi dolduran binlerce müziksever Melike Şahin'in dillerden düşmeyen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik edecek.