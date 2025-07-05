Karın şişkinliğine karşı 7 çözüm

Hazımsızlık ve şişkinliğe karşı ilk etapta doğal çözümler ve yaşam tarzı değiştirilebilir. Geçmeyen şikayetlerde ise bir sağlık tedavisi başvurusu ile Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, "Şişkinliğin kayıtlı olarak belirlenmesi için bir sağlık profesyoneli ile kullanıldı. sindirim ve IBS yani bozuk çıkış sendromu gibi rahatsızlıklar olarak sıralayabiliriz” dedi.
Sıcak su torbaları şikayetleri
Karın şişkinliğine yönelik tedavi planının, tanıya bağlı olarak ayrılmadan bahseden Eren, "Tetkikler sonucu bir sindirim sistemi hastalığı sorunu geldiğinde doktor bir diyet, sistemler veya diğer tedavileri önerilebilir. Ancak yeni başlayan ve hafif seyreden bir şişkinlikte basit adımlarla rahatlama.Sindirim sistemi olumlu yönlendirme etkisi için yeterli miktarda sıcak ve kasları rahatlatacağı için özel su tüketimini kullanmak sağlık sorunu mevcut ve sürekli şişkinlik problemi için basit ama şişkinlik problemini ortadan kaldırır" dedi.
Stres sindirim sistemi iyi gelmiyor
Besinler çıkışta sindirilirken ortaya çıkışın atılması gereken bir gaz dilemesi gereken bir gaz miktarı olan Eren, "Doğal olarak sindirimi zor besinlerde oluşan gaz miktarı da artıyor. Bu fazla gazın tamamı dışarı çıkarılamadığı için şişkinlik gelebiliyor. Şişkinlik oluşumuna hazırlanabilir.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, karın şişliğine iyi yolların yollarını sıraladı:
- Sindirimi zor karbonhidratlar olan FODMAP'lere karşı, düşük FODMAP diyeti benimsenmeli. Çiğ soğan, çiğ sarımsak, baklagiller, buğday, süt ve süt ürünleri, elma ve armut gibi gaz ürünleri gıdalardan kaçınmalı bunların yerine kinoa, patates, pirinç, havuç, çilek, yulaflı, salatalık, olsun muz gibi besinlerin tüketimine ağırlıkla verilmeli.
- Yoğurt, kefir ve ev yapımı turşu gibi probiyotik içeren ürünlerin sindirim sistemindeki sağlıklı hücrelerini artırarak parçalama sürecini gerçekleştirir. Ancak probiyotiklerin yanlış ve fazla dozda tüketilmesi tam tersi şekilde şişkinliği artırılabileceği için doktor kontrolü kullanılmalı.
- Hızlı yemek yerken yutulan hava, şişkinliğe neden olacağı için besinlerin yavaş ve iyi bir şekilde çiğnenmesine dikkat edilmelidir.
- Sindirim sistemini rahatlatmak için büyük görüntülerden kaçınılmalı, daha sık ancak küçük öğünler tüketilmeli.
- Fazla gazın vücuttan atılmasına yardımcı olmak ve sindirim sistemini düzene sokmak için hafif tempolu yürüyüş, yoga veya koşu gibi aktivitelerle düzenli egzersiz hayatının bir parçası haline getirilmeli.
- Sindirim sisteminizde büyük ölçüde değişiklikler stres kontrol belgesi alınmalı. Meditasyon, nefes egzersizleri ya da profesyonel terapi gibi stres yönetimi öğrenilmeli.
- Rezene, nane, zencefil ve papatya gibi sindirime iyi gelen bilinen bitki çayları tüketilmeli.