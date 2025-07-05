Karın şişkinliğine karşı 7 çözüm

Hazımsızlık ve şişkinliğe karşı ilk etapta doğal çözümler ve yaşam tarzı değiştirilebilir. Geçmeyen şikayetlerde ise bir sağlık tedavisi başvurusu ile Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, "Şişkinliğin kayıtlı olarak belirlenmesi için bir sağlık profesyoneli ile kullanıldı. sindirim ve IBS yani bozuk çıkış sendromu gibi rahatsızlıklar olarak sıralayabiliriz” dedi.

Sıcak su torbaları şikayetleri

Karın şişkinliğine yönelik tedavi planının, tanıya bağlı olarak ayrılmadan bahseden Eren, "Tetkikler sonucu bir sindirim sistemi hastalığı sorunu geldiğinde doktor bir diyet, sistemler veya diğer tedavileri önerilebilir. Ancak yeni başlayan ve hafif seyreden bir şişkinlikte basit adımlarla rahatlama.Sindirim sistemi olumlu yönlendirme etkisi için yeterli miktarda sıcak ve kasları rahatlatacağı için özel su tüketimini kullanmak sağlık sorunu mevcut ve sürekli şişkinlik problemi için basit ama şişkinlik problemini ortadan kaldırır" dedi.

Stres sindirim sistemi iyi gelmiyor

Besinler çıkışta sindirilirken ortaya çıkışın atılması gereken bir gaz dilemesi gereken bir gaz miktarı olan Eren, "Doğal olarak sindirimi zor besinlerde oluşan gaz miktarı da artıyor. Bu fazla gazın tamamı dışarı çıkarılamadığı için şişkinlik gelebiliyor. Şişkinlik oluşumuna hazırlanabilir.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, karın şişliğine iyi yolların yollarını sıraladı: